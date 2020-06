Rozbito grupę przestępczą produkującą „dokumenty kolekcjonerskie” [+VIDEO/+FOTO]

„Blisko 80 policjantów CBŚP i KGP wzięło udział w akcji rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o produkcję fałszywych dokumentów. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Według śledczych grupa mogła wyprodukować co najmniej kilkanaście tysięcy fałszywych dokumentów, które trafiały głównie do krajów Unii Europejskiej. Zatrzymani są również podejrzani o „wypranie” ponad 5 mln zł” – poinformowała w poniedziałek Policja.

W poniedziałek Policja poinformowała o rozbiciu grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o produkcję fałszywych dokumentów. W akcji wzięło udział około 80 funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) i Komendy Głównej Policji (KGP). Czytamy, że działania były realizowane w Warszawie, a także na terenie województw: podlaskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że grupa mogła działać od 2015 roku. Śledztwo w omawianej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Śledczy uważają, że zamówienia na fałszywe dokumenty docierały nie tylko z kraju, lecz także z państw Unii Europejskiej i Ameryki Północnej. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że członkowie grupy zajmowali się „praniem pieniędzy oraz fałszowaniem dokumentów w postaci: dowodów osobistych i praw jazdy różnych krajów, kart pobytu cudzoziemców, świadectw kwalifikacji, zezwoleń, dokumentów określających nabycie konkretnych uprawnień oraz wszelkich innych dokumentów, na które składane były zamówienia”. „Usługi” grupy były reklamowane na popularnych stronach internetowych. Wspomniane dokumenty oferowano jako tzw. „dokumenty kolekcjonerskie”.

„Akcja, podczas której zatrzymano 5 osób, została przeprowadzona przez policjantów CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Biura do Walki z Cyberprzestepczością Komendy Głównej Policji. Podczas działań zrealizowanych w Warszawie oraz na terenie województw: podlaskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego przeszukano wiele obiektów i zabezpieczono fałszywe dokumenty w postaci dowodów osobistych czy praw jazdy. Wówczas to, policjanci przejęli także sprzęt komputerowy, profesjonalne drukarki, laptopy, matryce, telefony czy karty służące do produkcji dokumentów. W trakcie akcji zabezpieczono również bazę danych osób, które mogły dokonywać zakupu dokumentów, co obecnie jest dokładnie sprawdzane” – czytamy.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła trzem zatrzymanym zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, a także z artykułów przeciwko wiarygodności dokumentów. Jedna osoba usłyszała zarzut kierowania grupą. Wszystkim 5 zatrzymanym grozi odpowiedzialność za pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy.

Policja przypomina, że walka z fałszerstwami dokumentów, a także z wykorzystywaniem ich do popełniania przestępstw np. wyłudzania kredytów doprowadziła do nowelizacji Ustawy o Dokumentach Publicznych z dniem 12.07.2019 roku. Wówczas usankcjonowano karnie produkcję tzw. dokumentów kolekcjonerskich. Ustawa przewiduje, że za takie przestępstwo grozić może kara pozbawiania wolności do 2 lat.

