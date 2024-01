Różańce na butelkach z wódką, obrazy Maryi palącej papierosy – warszawska restauracja kpi z katolickich symboli

Różańce zawieszone na butelkach z wódką, obrazy Maryi palącej papierosy czy twarz Jezusa zastąpiona twarzą Keanu Reeves’a – od listopada w Warszawie działa restauracja “Madonna”, której wystrój szydzi z wiary katolików. Powstała zbiórka podpisów pod apelem wyrażającym sprzeciw wobec szydzenia z katolickich symboli.

W listopadzie przy Placu Konstytucji 3 w Warszawie powstała restauracja “Madonna”. We wnętrzu znajdują się: przerobione wizerunki Matki Boskiej, gdzie w jej miejscu znajduje się twarz Rihanny, różańce zwisające z alkoholi czy “konfesjonał” na zdjęcia. W ubiegłym tygodniu organizacja Chrześcijańskie Veto zaapelowała do wiernych, by sprzeciwili się bluźnierstwu. Sprawę nagłośnił także Instyt Ordo Iuris.

“Figura Matki Bożej, wśród wulgarnych neonów zaprasza na drink, na butelkach wódki wiszą różańce, bluźniercze obrazy przedstawiają Matkę Bożą palącą papierosy, w obrazie Najświętszego Serca Pana umieszczona została twarz aktora Keanu Reeves’a, w miejscu oblicza Maryi podstawiono twarz piosenkarki Rihanny, na stolikach umieszczone są figurki Maryi z kodem QR poprzez który klient może pobrać menu, w restauracji umieszczony jest konfesjonał, w którym można zrobić sobie zdjęcia” – poinformowało Chrześcijańskie Veto w mediach społecznościowych.

“Z naszej strony została podjęta próba osobistej rozmowy z pracownikami tego lokalu (kontakt z właścicielem jest utrudniony). Niestety rozmowa nie przyniosła skutku mimo tego, że pracownik tej restauracji potwierdził, iż cały czas dochodzą do nich sygnały ze strony wierzących, o odczuwanej przez Katolików pogardzie i profanacji dla ich wartości” – czytamy.

Organizacja zachęca do wysłania listu do Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego z apelem o podjęcie właściwych kroków w sprawie wystroju wnętrza lokalu, a także do wystawiania restauracji negatywnych ocen w Google.

Z kolei Instytut Ordo Iuris prowadzi zbiórkę podpisów pod apelem wyrażającym sprzeciw wobec szydzenia z katolickich symboli.

