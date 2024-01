Rosyjskie MSZ wezwała ambasadora Mołdawii

Według portalu powiązanego z białoruskimi opozycjonistami Reform.by, zatrzymana to pochodząca z Baranowicz 36-letnia Daria Ostapienko. Niedawno przyjechała z Białorusi do Polski. Pod koniec 2022 roku udzieliła wywiadu lokalnej gazieci "Intex-press" i to właśnie wywiad pomógł w identyfikacji zatzymanej. W wywiadzie Białorusinka powiedziała, że bycie bystrym w Baranowiczach jest „moralnie trudne”. „Zawsze pociągał mnie jaskrawy i niezwykły wygląd. Jeszcze jako nastolatka ciągle farbowałam włosy na jaskrawe kolory, zaplatałam dredy i warkocze senegalskie, miałam słabość do tatuaży... Mamy ludzi szalenie nietolerancyjnych i nietaktownych. Szary tłum, widząc kogoś bystrego i niezwykłego, od razu zaczyna o nim dyskutować, wytykać go palcem, a czasem wręcz obrażać” – Ostapienko narzekała na swoją ojczyznę.



W ramach artykułu opublikowano jej fotografie. Widoczne są na nich tatuaże. I to właśnie dzięki nim można ją zidenfytikować na innych nagraniach. Reform.by, przez niektórych łączony z byłymi funkcjonariuszami białoruskich służb, którzy wymówili posłuszeństwo i emigrowali z kraju, twierdzi, że Ostapienko pojawiała się na serwisie OnlyFans, który wykorzystywany jest do świadczenia usług o charakterze pornograficznym na żywo. Reform.by twierdzi również, że Białorusinka miała wprost oferować usługi prostytutki.