Rosyjska szczepionka na koronawirusa ma być tańsza od szczepionek Pfizer i Moderny

Kilka godzin po tym, jak amerykański gigant farmaceutyczny Moderna ogłosił, że pobierze od rządów od 25 do 37 dolarów za dawkę szczepionki na COVID-19, rosyjski producent szczepionki Sputnik V stwierdził, że jego szczepionka będzie tańsza niż te od Pfizer i Moderny – poinformował portal Money Control.

„Tłumaczenie żargonu farmaceutycznego: ogłoszona cena Pfizer 19,50 dolarów i Moderny 25-37 dolarów za dawkę w rzeczywistości oznacza ich cenę 39 dolarów i 50-74 dolarów za osobę. Dla szczepionek Pfizer, Sputnik V i Moderna wymagane są dwie dawki na osobę. Cena Sputnika V będzie znacznie niższa” – podało konto Sputnik V na Twitterze 22 listopada.

Translating pharma lingo: the announced price of Pfizer of $19.50 and Moderna of $25-$37 per dose actually means their price of $39 and $50-$74 per person. Two doses are required per person for the Pfizer, Sputnik V and Moderna vaccines. The price of Sputnik V will be much lower. https://t.co/nr1C7RBdZB

