Morawiecki: Polska przeprowadzi szczepienia w kwaterze głównej NATO, jesteśmy lojalnym sojusznikiem

Polskie zespoły medyczne przeprowadzą szczepienia pracowników Kwatery Głównej NATO w Brukseli – poinformował w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że wynika to z faktu, iż Polska jest lojalnym i rzetelnym członkiem NATO.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował PAP, że ponad 20 polskich medyków – lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych poleci do Brukseli. W ciągu trzech dni zaszczepią około 3,5 tysiąca pracowników Kwatery Głównej NATO. Podkreślił, że szczepienia będą prowadzone przy użyciu polskich zasobów szczepionki AstraZeneca.

W niedzielę premier Mateusz Morawiecki zaznaczył w swoim wpisie na Facebooku, że Polska to rzetelny i lojalny sojusznik NATO. „I tak samo traktujemy inicjatywy Sojuszu związane z walką z pandemią, bo wierzymy, że tylko solidarne działanie z naszymi Przyjaciółmi przyniesie światu szybki powrót do normalnego życia” – napisał szef rządu.

Zobacz także: Niemcy nie chcą korzystać ze szczepionki AstraZeneca

Podkreślił we wpisie, że Polska została oficjalnie zaproszona przez NATO, „aby polskie zespoły medyczne przeprowadziły szczepienia w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli”.

„To ważna misja, bo NATO jest organizacją zapewniającą bezpieczeństwo dla ok. miliarda ludzi na świecie i oczywiście się jej podejmiemy” – dodał.

Podkreślił, że „szybkim zapewnieniem odporności na wirusa kluczowym decydentom i pracownikom centrali Sojuszu” będzie zajmował się polski Zespół Natychmiastowego Reagowania Medycznego. „Od jego pracy zależeć będzie tak naprawdę zapewnienie ciągłości operacyjnej Dowództwa NATO. Leży to w interesie naszego wspólnego bezpieczeństwa. Szczególnie, że wszyscy przygotowujemy się do ważnego szczytu NATO pod koniec tego roku” – napisał szef rządu.

„Dla nas solidarne działanie w ramach Sojuszu oraz rzetelne wywiązywanie się z zobowiązań sojuszniczych nie jest tylko pustym sloganem. I z tego w NATO słyniemy. Takie zaproszenie oznacza, że nasi Partnerzy doceniają doświadczenie i wiedzę naszych lekarzy, ale także skuteczność polskiego systemu szczepień. Nie ukrywam, że jestem z tego powodu bardzo dumny” – dodał premier.

Zobacz także: Brazylia dokupuje szczepionki

„Jestem wdzięczny Polsce i premierowi Morawieckiemu za gotowość do wsparcia szczepień przeciw COVID-19 w kwaterze głównej NATO” – napisał na Twitterze sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

I am grateful to #Poland & PM @MorawieckiM for readiness to support #COVID-19 vaccination at NATO HQ. Solidarity and resilience are at the heart of #NATO. Poland is a strong Ally who has provided support to many other Allies and partners in our joint fight against the pandemic. pic.twitter.com/GxIC92r66E

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 21, 2021