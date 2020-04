RMF: według Gowina, Morawiecki i Szumowski zgadzali się, że wybory 10 maja to zagrożenie dla Polaków

Z listu Jarosława Gowina opublikowanego przez RMF FM wynika, że premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski zgadzali się z nim, że wybory prezydenckie 10 maja oznaczają zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków.

W środę stacja RMF FM upubliczniła kopię listu, jaki 6 kwietnia tego roku lider Porozumienia, Jarosław Gowin, rozesłał do działaczy swojego ugrupowania. Tłumaczył w nim powody swoich działań i decyzji politycznych w ostatnim czasie.

„Znaleźliśmy się w wyjątkowym momencie historii – jako ugrupowanie, jako część obozu rządowego, jako naród i jako społeczeństwo. Świat, który znamy, skończył się, a my musimy odnaleźć się w nowej i nieznanej rzeczywistości” – podkreślił Gowin. „Co więcej, na liderach życia publicznego, a za takich uważam każdego z Was, ciąży większa odpowiedzialność – to my musimy znaleźć odpowiedź na pytania, które zadają sobie nasi najbliżsi współpracownicy czy sąsiedzi”.

Z dalszej treści listu wynika, że podobnie jak on, wyraźnie krytyczne zdanie na temat przeprowadzenia wyborów prezydenckich w dniu 10 maja mili premier Mateusz Morawiecki i szef resortu zdrowia, Łukasz Szumowski.

„Dlatego właśnie, w obliczu ostatnich wydarzeń byliśmy zgodni, że wybory w dniu 10 maja oznaczają zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków. To przekonanie w rozmowach ze mną podzielał Premier, Minister Zdrowia, a także liderzy środowisk opozycyjnych” – czytamy w liście dotychczasowego wicepremiera. Zaznacza, że jego decyzja o odejściu z rządu była aktem niezgody na brak odpowiedzialności klasy politycznej za zdrowie, życie i miejsca pracy Polaków.

W swoim liście Jarosław Gowin krytycznie odnosi się do opozycji, która odrzuca jego pomysł nowelizacji konstytucji i jednorazowego przedłużenia kadencji urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy do 7 lat, bez możliwości reelekcji. W tym przypadku, wybory odbyłyby się dopiero na wiosnę 2022 roku.

Według RMF, „twierdzenia Jarosława Gowina mogą oznaczać niemałą polityczną burzę”. Stacja zwraca uwagę, że PiS upiera się przy tym, żeby wybory prezydenckie odbyły się w maju, a premier „wielokrotnie publicznie podkreślał, że nie ma powodu, by wybory prezydenckie nie odbyły się w zaplanowanym terminie”. Z kolei minister zdrowia wypowiadał się bardziej oszczędnie. Niedawno mówił, że głosowanie korespondencyjne to opcja bezpieczniejsza. W połowie kwietnia minister ma wydać ostateczną rekomendację w tej sprawie.

Jarosław Gowin, w poniedziałek złożył dymisję z z funkcji wicepremiera oraz ministra nauki, tłumacząc to brakiem zgody na wybory prezydenckie w trybie korespondencyjnym 10 maja br. Dzień później dymisję z funkcji wiceministra funduszy i polityki regionalnej złożył Kamil Bortniczuk, współpracownik szefa Porozumienia.

