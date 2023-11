Reuters: Uzbrojeni ludzie zajęli powiązany z Izraelem tankowiec w Zatoce Adeńskiej

Grupa niezidentyfikowanych uzbrojonych osób przejęła w niedzielę w Zatoce Adeńskiej tankowiec zarządzany przez izraelską firmę – podała spółka zarządzająca statkiem i amerykański urzędnik obrony, cytowany przez agencję Reuters.

Zajęcie tankowca Central Park jest kolejnym tego typu incydentem na wodach Bliskiego Wschodu od czasu wybuchu 7 października kolejnej odsłony konfliktu izraelsko-palestyńskiego – podkreśla agencja Reuters. Zarządzany przez izraelską firmę tankowiec został w niedzielę zajęty przez grupę niezidentyfikowanych uzbrojonych osób.

“Siły amerykańskie i koalicyjne są w pobliżu i uważnie monitorujemy sytuację” – oświadczył amerykański urzędnik obrony, cytowany przez agencję.

Central Park to mały tankowiec, zarządzany przez Zodiac Maritime Ltd, międzynarodową firmę zarządzającą statkami z siedzibą w Londynie, należącą do izraelskiego miliardera Eyala Ofera.

W ubiegłym tygodniu jemeński ruch Huti porwał na Morzu Czerwonym powiązany z Izraelem statek handlowy Galaxy Leader. Grupa zagroziła, że zaatakuje więcej izraelskich statków.

Wcześniej rzecznik Hutich Jahja Saria zapowiedział, że zaatakują oni każdy statek pływający pod izraelską banderą, będący własnością izraelskich firm lub przez nie obsługiwany. Huti wezwali inne państwa do usunięcia swoich obywateli z tych statków i powstrzymania się od wykorzystywania ich do transportu towarów. Wezwali też wymienione statki do trzymania się z dala od jemeńskich portów.

reuters.com / Kresy.pl