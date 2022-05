Reuters: Około 50 cywilów zostało ewakuowanych z zakładów Azowstal [+FOTO/VIDEO]

Ponad 50 cywilów zostało ewakuowanych w niedzielę z zakładów Azowstal w Mariupolu w konwoju z pojazdami noszącymi symbole ONZ – poinformowała agencja prasowa Reuters.

Według informacji podanych przez agencję prasową Reuters, ponad 50 cywilów zostało ewakuowanych w niedzielę z zakładów Azowstal w Mariupolu w konwoju z pojazdami noszącymi symbole ONZ.

Reuters powołuje się na informacje swojego fotografa, który podał, że grupa około 40 cywilów przybyła w niedzielę do tymczasowego centrum zakwaterowania po opuszczeniu obszaru wokół zakładów Azowstal. Cywile mieli zostać przetransportowani do obozu w samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej. Następnie na miejsce została przywieziona kolejna grupa licząca 14 osób.

Na nagraniu opublikowanym w niedzielę przez rosyjskie ministerstwo obrony pokazano pojazdy z symbolami ONZ i Czerwonego Krzyża. Reuters nie był w stanie zweryfikować nagrania ministerstwa obrony.

More civilians evacuated from around Azovstal plant https://t.co/aqiZUGRr8J pic.twitter.com/VfUs5NH99S — Reuters (@Reuters) May 1, 2022

Evacuazione da Azovstal ( Mariupol ) di 40 persone di cui 8 bambini pic.twitter.com/cO7MDU1p05 — Pe 🇮🇹 (@Pe_1801) May 1, 2022

RUSIA EVACÚA CON SEGURIDAD A CIVILES QUE SALIERON DE LA PLANTA SIDERÚRGICA AZOVSTAL pic.twitter.com/mGmCFfDNZk — Juan Ramon Castillo (@JuanRamonCast12) May 1, 2022

Wcześniej zastępca dowódcy pułku Azow, którego członkowie bronią się na terenie Azowstalu, według stanu na 19:40 czasu lokalnego z zakładów udało się ewakuować 20 cywilów, w tym kobiety i dzieci. Uzgodniono, że mają oni zostać przewiezieni na terytorium pod kontrolą Ukrainy, do obwodu zaporoskiego.

Według strony ukraińskiej, teren Azowstalu został w nocy z piątku na sobotę ostrzelany z artylerii, zaś samo zawieszenie broni nie zaczęło się o 6:00 rano, jak pierwotnie ustalono, lecz dopiero o 11:00 przed południem. Z kolei konwój ewakuacyjny przybył na miejsce dopiero wieczorem, przed 18:30. Przedstawiciel dowództwa pułku Azow podkreślił zarazem, że z niezrozumiałych względów nie podniesiono kwestii ewakuacji rannych żołnierzy, potrzebujących pilnej pomocy medycznej.

Nieco inaczej przedstawia sytuację strona rosyjska. Według korespondenta agencji Tass, grupa ewakuowanych liczyła 25 osób, w tym sześcioro dzieci poniżej 14 lat.

Jak podaje agencja Ukrinform, na terenie zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu wciąż znajduje się łącznie około 1000 cywilów i żołnierzy, z czego około 60 proc. stanowią ranni. Rosjanie oficjalnie podważają informacje co do liczebności cywilów, twierdząc, że jak dotąd na ich wezwania do wyjścia z ukrycia i udania się tzw. korytarzami humanitarnymi w bezpieczne miejsce, w zasadzie nikt z cywilów nie odpowiadał.

Zakładów Azowstal bronią resztki pułk Azow oraz część żołnierzy 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej im. Kontradmirała Mychajła Biłyńskiego, którzy zdołali się tam przebić z portu w Mariupolu. Rosjanie ponad tydzień temu szacowali liczebność obrońców na około 2 tys. ludzi.

