Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie przyjął dymisji premiera złożonej na jego ręce. Media podkreślają, że dymisja była złożona niezgodnie z ukraińską konstytucją, która mówi, że szef rządu powinien poprosić o zwolnienie ukraiński parlament.

Jak pisaliśmy, premier Ołeksij Honczaruk ogłosił w piątek, że podaje się do dymisji i wysłał prezydentowi list z wnioskiem w tej sprawie. Jego rezygnacja miała związek z ujawnionymi ostatnio nagraniami, na których on i inni wysocy urzędnicy nieprzychylnie wyrażali się na temat kompetencji ekonomicznych prezydenta Zełenskiego. „Jednak celem usunięcia wszelkich wątpliwości odnośnie naszego szacunku i zaufania względem prezydenta, napisałem list rezygnacyjny i przedstawiłem go prezydentowi, który może złożyć go w parlamencie” – napisał Honczaruk w mediach społecznościowych. Jeszcze tego samego dnia Zełenski nie przyjął jego dymisji.

Nagranie z rozmowy pomiędzy prezydentem a premierem, w trakcie której Zełenski powiedział Honczarukowi, że „daje mu szansę”, opublikowała kancelaria prezydenta. Zełenski powiedział premierowi, że jego rząd otrzymał od społeczeństwa duży kredyt zaufania, którego jeszcze nie spłacił. „Macie wystarczająco dużo energii, by to zrobić” – mówił ukraiński prezydent wymieniając zadania stojące przed szefem rządu.

Zełenski stwierdził, że Honczaruk „jest głęboko w ekonomii”, co było nawiązaniem do jego wypowiedzi zarejestrowanych na taśmach, o tym że nie zna się na ekonomii, podobnie jak sam prezydent. Zełenski nakazał Honczarukowi poprawę komunikacji z parlamentarną frakcją proprezydenckiej partii Sługa Narodu. W opinii prezydenta deputowani nie wiedzą, co robi rząd a także nie mają czasu zapoznać się z reformatorskimi, ale niepopularnymi projektami rządu wysyłanymi do parlamentu. Innym z zadań wyznaczonych premierowi był przegląd kadr w kierownictwie ministerstw.

Honczaruk podziękował prezydentowi za wyraźne określenie zadań do wykonania i obiecał, że rząd dokona ich przeglądu i wkrótce je wdroży.

Media podkreślają, że dymisja Honczaruka nie została złożona w parlamencie, jak nakazuje ustawa o Radzie Ministrów, ale na ręce prezydenta.

Kresy.pl / Ukraińska Prawda / YouTube