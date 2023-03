Bild: Konflikt między Zełenskim i Załużnym ws. Bachmutu

Prezydent Wołodymyr Zełenski i naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny mają sprzeczne poglądy na temat tego, jak wojsko powinno poradzić sobie z sytuacją w Bachmucie – twierdzi niemiecka gazeta Bild.

Jak przekonuje gazeta Bild, prezydent Wołodymyr Zełenski i naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny mają sprzeczne poglądy na temat tego, jak wojsko powinno poradzić sobie z sytuacją w Bachmucie

Bild pisze, że Załużny rozważał taktyczne wycofanie się z Bachmutu z powodu troski o dobro swoich żołnierzy.

„Zdecydowana większość żołnierzy w Bachmucie nie rozumie, dlaczego miasto jest utrzymywane” – powiedział Bildowi ukraiński analityk wojskowy pod warunkiem anonimowości.

Inny ukraiński analityk wojskowy powiedział gazecie, że obecny stosunek ofiar między Ukraińcami a Rosjanami wynosi 1: 7, dlatego ukraińskie wojsko broni Bachmutu. Dodał jednak, że „żołnierze powinni zostać wycofani trzy tygodnie temu, kiedy Rosjanie wzięli Krasną Górę”.

Tymczasem biuro prezydenta poinformowało 6 marca, że odbyło się spotkanie między Zełenskim, Załużnym i innymi urzędnikami dotyczące sytuacji w mieście. Zgodnie z komunikatem prasowym mówiono kontynuowaniu działalności obronnej i wzmocnieniu pozycji ukraińskiego wojska.

Brytyjskie ministerstwo obrony podało w sobotniej aktualizacji wywiadowczej, że regularna armia rosyjska i siły Grupy Wagnera poczyniły dalsze postępy na północnych przedmieściach Bachmutu. Obszar jest obecnie utrzymywanym przez Ukraińców „klinem, narażonym na rosyjskie ataki z trzech stron” – czytamy.

Brytyjczycy podkreślają, że Ukraina wzmacnia ten obszar elitarnymi jednostkami, a w ciągu ostatnich 36 godzin zniszczono dwa kluczowe mosty w Bachmucie (m.in. ważny most łączący miasto z ostatnim głównym szlakiem zaopatrzeniowym). „Ukraińska obrona Bachmutu znajduje się pod coraz silniejszą presją, w mieście i jego okolicach toczą się intensywne walki, a szlaki zaopatrzeniowe są coraz bardziej ograniczone” – wskazuje brytyjski wywiad.

