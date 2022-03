W ciągu 6 dni Ukraina otrzymała 17 tys. sztuk broni przeciwpancernej

Nasz projekt ustawy zakazałby importu rosyjskiej ropy i produktów energetycznych do Stanów Zjednoczonych, zerwał normalne stosunki handlowe z Rosją i Białorusią, byłby to pierwszy krok, by odmówić Rosji dostępu do Światowej Organizacji Handlu - oświadczyła w nocy z niedzieli na poniedziałek Nancy Pelosi, cytowana przez portal The Hill. Dodała, że przepisy umożliwiłyby administracji USA na podniesienie ceł na import z Rosji.

Pelosi podkreśliła, że "Kongres bada możliwości ustawodawstwa, które jeszcze bardziej odizoluje Rosję od światowej gospodarki".