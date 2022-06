Ukraińcy zbierają pieniądze na polskie zestawy amunicji krążącej Warmate

Ukraiński bank internetowy Monobank ogłosił zbiórkę pieniędzy na kupno dwóch zestawów polskiej amunicji krążącej Warmate. Większość pieniędzy została już zebrana.

Jak podaje portal Liga.net, zbiórkę pieniędzy na zestawy Warmate ogłosił w czwartek w serwisie Telegram jeden z założycieli Monobanku, Ołeh Horochowski. Jest to kontynuacja zbiórki ogłoszonej 19 czerwca – wówczas ujawniono jedynie, że pieniądze będą zbierane na „drony dla Sił Zbrojnych Ukrainy”.

„Ten projekt realizujemy wspólnie z prezydencką platformą UNITED24. Po szczegółowych konsultacjach naszych zespołów i SZU [Sił Zbrojnych Ukrainy – red.] końcu zdecydowaliśmy, jakie będą to drony” – napisał Horochowski ujawniając, że chodzi o zakup dwóch zestawów Warmate, z których każdy posiada 20 dronów-kamikadze.

„Dlaczego Warmate? Bo to nie tylko dron! To bardzo inteligentny i dobrze wyposażony zestaw z dronami kamikaze, które mogą uderzać w cele głęboko na tyłach wroga. Mogą nimi być nawet REB [systemy walki elektronicznej – red.] i PPO [obrona przeciwlotnicza – red.]! Takie nowoczesne zestawy są dziś niezbędne naszym obrońcom” – uważa ukraiński bankier.

„Dwie instalacje w podstawowej konfiguracji to 40 przemyślanych ataków. A potem można dokupić dodatkowe moduły uderzeniowe korzystając z już zakupionych stacji, które są najdroższe” – tłumaczył Horochowski.

W czwartek rano, gdy Ołeh Horochowski ogłaszał szczegółowy cel zbiórki, na koncie w Monobanku było około 45 mln hrywien. Według niego do zebrania zostało 15 mln hrywien, ponieważ koszt dwóch zestawów wynosi około 60 mln hrywien (2 mln dolarów).

Przypomnijmy, że w maju Litwini zebrali 5 mln euro na kupno tureckiego drona Bayraktar TB2 dla ukraińskich sił zbrojnych. Później minister obrony Litwy Arvydas Anušauskas poinformował, że Turcja przekaże z Litwie dron Bayraktar TB2 dla ukraińskiego wojska za darmo.

Warmate to typ małego drona, który może wypełniać zarówno funkcję zwiadowczą jak i bojową (uderzeniową). W przypadku umieszczenia na nim głowicy bojowej, może być ona wypełniona zarówno ładunkiem odłamkowo-kruszącym, kumulacyjnym jak i termobarycznym. Oznacza to, że drony tego typu mogą być używane także do niszczenia celów opancerzonych, według informacji medialnych o przebijalności pancerza do grubości 240 mm.

Dron może działać w promieniu 10 kilometrów od operatora, czas możliwego lotu to 30-50 minut. Osiąga maksymalną prędkość do 150 km na godzinę, wznosząc się maksymalnie na 500 m. Pułap operacyjny to 30-100 m. Dron należy do rodzaju tak zwanej amunicji krążącej – sam dron jest całym pociskiem, a więc ulega zniszczeniu w trakcie ataku. W związku z tym Warmate może być podwieszony do większych dronów. Warmate jest połączeniem bezzałogowego statku powietrznego z inteligentną amunicją precyzyjnego rażenia.

Poza zadaniami rozpoznawczymi, systemy Warmate mogą też być wykorzystywane do wykonywania precyzyjnych uderzeń przeciwko lekko opancerzonym pojazdom, umocnieniom i piechocie przeciwnika.

System amunicji krążącej Warmate został opracowany i produkowany przez polską Grupę WB.

Kresy.pl / news.liga.net