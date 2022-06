Turcja przekaże Litwie drona bojowego dla Ukrainy za darmo [+FOTO]

Turcja przekaże z Litwie dron Bayraktar TB2 dla ukraińskiego wojska za darmo. Litwini zebrali na maszynę 5 milionów euro – poinformował w czwartek minister obrony Litwy Arvydas Anušauskas.

„To niewiarygodne, ale Turcja właśnie zgodziła się oddać Bayraktara, na który Litwa zebrała pieniądze, za darmo. To niesamowite! Za zebrane pieniądze kupimy potrzebną amunicję do Bayraktara, a reszta pieniędzy też pójdzie na wsparcie Ukrainy. Dziękuję, Turcjo!” napisał.

It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦

