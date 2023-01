Morawiecki: wystąpimy do Niemiec o zgodę na przekazanie Ukrainie Leopardów

Wystąpimy do Niemiec o taką zgodę, ale to temat drugorzędny. Nawet jeśli byśmy jej ostatecznie nie dostali, to i tak w ramach małej koalicji przekażemy nasze czołgi razem z innymi na Ukrainę – oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu był pytany, czy wystąpi do Niemiec o zgodę na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard.

Morawiecki wyraził opinię, że presja wywierana na Niemcy m.in. przez Polskę ma sens. „Bo w ten weekend pani minister spraw zagranicznych Niemiec przekazała cokolwiek inny komunikat, który daje iskierkę nadziei, że nie tylko Niemcy nie będą blokować, ale wreszcie przeznaczą też ciężki, nowoczesny sprzęt na wsparcie Ukrainy” – oświadczył, cytowany przez portal WNP.

Premier był pytany o odniesienie się do słów Baerbock, a także czy wystąpi o taką zgodę do strony niemieckiej. „Mogę powiedzieć, że presja ma sens, że nasze wysiłki, nasze starania, aby budować koalicję państw, które chcą pomóc w tej dramatycznej walce na Ukrainie, okazuje się skuteczna. Nie tylko Patrioty – okazało się, że można lokować na Ukrainie zgodnie z pierwotną propozycja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, która została najpierw wyśmiana, ośmieszona. Już po miesiącu okazało się, że jest to jak najbardziej możliwe” – odpowiedział.

„Także i teraz cały czas naciskamy na rząd w Berlinie, by udostępnił swoje Leopardy” – dodał. Morawiecki wskazał, że Berlin dysponuje ponad 350 Leopardami „czynnymi” i około 200 w magazynach. Wyraził opinię, że w związku z tym Niemcy naprawdę mogą dzisiaj pomóc Ukrainie.

Szef rządu był dopytywany, czy polski rząd wystąpił już lub wystąpi o formalną zgodę strony niemieckiej. „My wystąpimy o taką zgodę, ale to temat akurat drugorzędny” – odpowiedział.

„My nawet gdybyśmy tej zgody ostatecznie nie dostali, to i tak w ramach małej koalicji, jeśliby Niemców nie było w tej koalicji, i tak przekażemy nasze czołgi razem z innymi na Ukrainę. Warunkiem dla nas jest to na ten moment, żeby przynajmniej taką małą koalicję państw zbudować i w tej kwestii razem z panem prezydentem Dudą, panem wicepremierem Błaszczakiem, kontaktujemy się z naszymi partnerami w Europie Zachodniej” – dodał.

Podkreślił, że prowadzone są także rozmowy z partnerami, którzy „mają czołgi innego typu, ale bardzo nowoczesne”. Wskazał, że chodzi m.in. o Wielką Brytanię.

Premier wyraził opinię, że przekazanie czołgów Ukrainie będzie miało sens, jeśli będzie to wyposażenie dla dużej ukraińskiej jednostki bojowej. „Są to niełatwe rozmowy, ale będziemy przełamywali barierę niechęci w różnych państwach” – oświadczył.

W piątek w amerykańskiej bazie powietrznej Ramstein w Niemczech odbyło się kolejne spotkanie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. Zakładano, że zapadną tam konkretne decyzje w sprawie dostarczenia na Ukrainę zachodnich czołgów, szczególnie Leopard. Okazało się jednak, że jest pat w tej sprawie.

Zobacz także: „Niemcy ugięły się pod presją Polski” – francuska stacja o sprawie Leopardów

Jak informowaliśmy, szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock oświadczyła jednak w niedzielę, że Berlin nie będzie się sprzeciwiać, jeśli Polska wyśle czołgi Leopard 2 na Ukrainę.

Baerbock została zapytana przez francuską telewizję LCI o sytuację, gdyby Polska zdecydowała się na wysłanie swoich czołgów Leopard 2 bez zgody Niemiec. „Na razie pytanie takie nie zostało nam zadane, ale gdyby nas o to zapytano, nie stanęlibyśmy na przeszkodzie”.

W piątek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska jest skłonna wysłać czołgi Leopard 2 na Ukrainę bez uzyskania zgody Niemiec, jeśli Berlin nie zgodzi się na ich reeksport.

Zobacz także: Media: Ostra kłótnia w Ramstein. USA oburzone stanowiskiem Niemiec

Czytaj także: DPA: Nowy minister obrony Niemiec chce przygotować dostawę czołgów dla Ukrainy

wnp.pl / Kresy.pl