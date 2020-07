Ukraina: w Mukaczewie ostrzelano z granatnika kompleks wypoczynkowy [+VIDEO]

W nocy z niedzieli na poniedziałek nieznani sprawcy ostrzelali z granatnika kompleks wypoczynkowy na przedmieściach Mukaczewa – miasta w obwodzie zakarpackim na Ukrainie.

Jak podaje portal Mukachevo.net, według miejscowych mieszkańców do zdarzenia doszło około godziny 3. Nieznani sprawcy strzelili dwukrotnie w stronę kompleksu z oddalonego o kilkadziesiąt metrów wzniesienia. Według wstępnych ocen uszkodzono 7-9 szklanych paneli samej budowli oraz altanki znajdujące się przy budynku. Na dachu jednej z altanek znaleziono pocisk, który nie eksplodował. W wyniku ostrzału nikt nie został poszkodowany.

Ukraińska policja wszczęła dochodzenie w związku z uszkodzeniem mienia.

Portal Zaxid.net podaje, że ostrzelany został kompleks wypoczynkowy „Akwa Siti”, który został otwarty pod koniec grudnia 2019 roku.

Przypomnijmy, że w lutym br. na ulicach Mukaczewa doszło do strzelaniny pomiędzy kierowcami i pasażerami dwóch samochodów. Po strzelaninie radni Mukaczewa zwrócili się do prezydenta Zełenskiego, by porządku w mieście pilnowały oddziały Gwardii Narodowej, co zostało spełnione. Zaapelowano także o zmianę kierownictwa lokalnej policji. Uczestników tej strzelaniny zatrzymano później w miejscowości Niżne Worota. Jak podało ukraińskie MSW, członkowie tej bandy „planowali ustanowienie kontroli nad regionem”.

Jak pisaliśmy, wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził „poważne zaniepokojenie” coraz częstszymi w ostatnim czasie na Ukrainie naruszeniami porządku publicznego, przypadkami nielegalnego obrotu i użycia broni palnej oraz „licznymi napadami na obywateli, szczególnie z zastosowaniem przemocy”. Prezydent wezwał organa ścigania do powstrzymania fali przemocy na ulicach ukraińskich miast. Bezpośrednią przyczyną wystąpienia Zełenskiego była masowa bójka na jednej z ulic Kijowa z użyciem noży i broni palnej.

