Ukraina: mer-neobanderowiec chciał wywieźć Romów z miasta. Po interwencji ambasady USA przeprasza

Mer ukraińskiego miasta Iwano-Frankiwsk (dawniej Stanisławów) wywołał skandal wezwaniami do przymusowego wywiezienia z miasta Romów nie przestrzegających reżimu izolacji. W sprawie jego wypowiedzi głos zabrała ambasada USA a policja wszczęła śledztwo.

Należący do neobanderowskiej partii Swoboda mer Rusłan Marcinkiw wziął w środę udział w naradzie w sprawie sytuacji epidemiologicznej. W jej trakcie dowiedział się, że nie wszyscy Romowie skorzystali z podstawionego dla nich autobusu, którym mieli wyjechać do obwodu zakarpackiego. Jeden z urzędników poinformował, że 12 z 20 Romów odmówiło opuszczenia miasta.

„Co to znaczy odmówili? Dlaczego ich nie zapakowaliście? Jest policja. Do następnego wtorku macie rozwiązać ten problem…. Czemu ich nie zapakowaliście i nie wywieźliście?” – mówił Marcinkiw nakazując wykonanie „drugiego kursu”.

Gdy o wypowiedzi mera Iwano-Frankiwska zrobiło się głośno, odniosła się do nich ambasada USA w Kijowie. „Jesteśmy głęboko zaniepokojeni doniesieniami o dyskryminacji i prześladowaniu Romów przez mera miasta Iwano-Frankiwsk. Wzywamy ukraińskich urzędników do wypowiadania się przeciwko nietolerancji i do zapewnienia ochrony praw człowieka” – napisali amerykańscy dyplomaci w środę na Twitterze. Wcześniej w podobnym tonie wypowiedziała się szefowa ukraińskiego oddziału Amnesty International.

We are deeply concerned by reports of discrimination and harassment of Roma individuals by the mayor of Ivano-Frankivsk city. We urge Ukrainian officials to speak out against intolerance and to ensure the protection of human rights.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 22, 2020