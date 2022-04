„To amerykański” – rosyjski korespondent wojenny pokazał zdobyczny polski granatnik [+VIDEO]

Rosyjski korespondent wojenny Aleksandr Sładkow pokazał zdobyczny polski granatnik RPG-76 Komar sądząc, że jest on produkcji amerykańskiej. Internautów rozbawiło to, że Sładkow uznał, że Amerykanie zaopatrzyli granatnik w instrukcję napisaną po ukraińsku, ale alfabetem łacińskim, tymczasem była to instrukcja napisana po polsku.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym rosyjski korespondent wojenny Aleksandr Sładkow prezentuje granatnik zdobyty na ukraińskiej armii.

„Interesujące, Amerykanie napisali łacińskimi literami w języku ukraińskim” – mówi Sładkow, pokazując instrukcję obsługi sprzętu. Na filmie widać, że jest to instrukcja napisana po polsku.

Rosyjski korespondent przeczytał całą instrukcję tłumacząc z „ukraińskiego” na rosyjski. Jak zauważyli internauci, pomimo pomylenia języków, Sładkow prawidłowo zrozumiał większość tekstu.

Problem sprawiło mu przeczytanie frazy „Zasady strzelania przy istnieniu przeszkody”. Duża liczba „szypiaszczych” głosek nie pomogła mu jednak w zrozumieniu, że ma do czynienia z językiem polskim.

Rosjanie którzy zdobyli Polski RPG-76 Komar czytając Polskie napisy myślą że Amerykanie stworzyli nowy język 😂😂😂 pic.twitter.com/pWoEjF3qqO — PrawyPopulista 🇵🇱 (@PrawaStronaa) April 17, 2022

Przypomnijmy, że w ostatnich latach na Ukrainie pojawiały się głosy o potrzebie przejścia z cyrylicy na alfabet łaciński. Jak pisaliśmy, o pomyśle przejścia na łacinkę w 2018 roku mówił ówczesny minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin. W opinii zwolenników takiego rozwiązania ułatwiłoby to odcięcie się Ukrainy od Rosji i zbliżenie do Zachodu. Pomysłowi nagłośnionemu przez Klimkina sprzeciwił się ówczesny szef UIPN Wołodymyr Wjatrowycz twierdząc, że przyniosłoby to skutek odwrotny do zamierzonego – jego zdaniem ukraińskojęzyczni obywatele Ukrainy wychowani na cyrylicy mogliby zwrócić się ku językowi rosyjskiemu, co zwiększyłoby rusyfikację kraju. W lutym 2021 r szefowa ukraińskiej narodowej komisji ds. standardów języka państwowego Orysia Demśka wyraziła opinię, że Ukraina nie przejdzie z cyrylicy na alfabet łaciński, ponieważ wiązałoby się to z odcięciem od spuścizny minionych stuleci. We wrześniu 2021 roku zwolennikiem przejścia Ukrainy z cyrylicy na alfabet łaciński okazał się sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow.

Kresy.pl