Mer Tarnopola odmówił zmiany nazwy stadionu i wezwał, by „być jak Roman Szuchewycz”

Władze Tarnopola nie anulują swojej decyzji o nadaniu stadionowi miejskiemu imienia Romana Szuchewycza – ogłosił w piątek mer Tarnopola Serhij Nadał. Przeciwko takiemu patronowi obiektu protestowały Izrael i Polska. „Tarnopolscy, ukraińscy i zagraniczni sportowcy będą startować na stadionie imienia Romana Szuchewycza” – podkreślił Nadał wzywając Ukraińców, by „byli jak Roman Szuchewycz”.

W nagraniu opublikowanym w piątek na Facebooku Serhij Nadał przypomniał, że co roku na początku marca Tarnopol organizuje młodzieżowe zawody o „Puchar Szuchewycza” po to, by upamiętnić „wybitnego przywódcę UPA”, jakim był Roman Szuchewycz. „Symbolicznym będzie to, że w tym roku nagrodzenie zwycięzców zawodów odbędzie się na miejskim stadionie imienia Romana Szuchewycza” – mówił mer Tarnopola.

„W żadnym razie nie zmienimy tej nazwy. Tarnopolscy, ukraińscy i zagraniczni sportowcy będą startować na stadionie imienia Romana Szuchewycza” – napisał Nadał w poście towarzyszącym opublikowanemu nagraniu.

Według mera Tarnopola Szuchewycz był nie tylko dowódcą UPA, ale także osobą wielu talentów, m.in. sportowcem „zdobywającym nagrody na ukraińskich olimpiadach”.

„Dlatego myślę, że może być przykładem dla wszystkich współczesnych Ukraińców, przede wszystkim dla młodzieży” – mówił Serhij Nadał. „Życzymy wszystkim zwycięstwa, życzymy wszystkim, by byli jak Roman Szuchewycz” – zakończył mer Tarnopola.

Przypomnijmy, że Rada Miejska Tarnopola w ubiegły piątek postanowiła nazwać Stadion Miejski w tym mieście imieniem Romana Szuchewycza. Decyzję podjęto w 71. rocznicę śmierci Szuchewycza, który 5 marca 1950 roku zginął w walce z NKWD. W czasie II wojny światowej Szuchewycz kolaborował z III Rzeszą – w 1941 roku był oficerem podporządkowanego Abwehrze batalionu Nachtigall (który dokonał co najmniej jednego pogromu Żydów), a w 1942 roku w szeregach podległej SS policji pacyfikował wioski na Białorusi. Od 1943 roku był głównodowodzącym tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii, która dokonała ludobójstwa Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich.

W sprawie nazwania stadionu w Tarnopolu na Ukrainie imieniem Romana Szuchewycza interwencję poselską wystosował poseł Krystian Kamiński (Konfederacja/Ruch Narodowy). We wtorek ambasador Izraela na Ukrainie Joel Lion zdecydowanie potępił decyzję tarnopolskich radnych. a ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki odwołał wizytę w tym mieście. Wystosował także list do miast partnerskich Tarnopola w Polsce. Reakcję polskiego dyplomaty nagłośniono dopiero po wystąpieniu ambasadora Izraela. Protest przeciwko nazwaniu stadionu w Tarnopolu imieniem Romana Szuchewycza wystosował także polski IPN, a Zamość zawiesił stosunki partnerskie z Tarnopolem.

Jeszcze przed Serhijem Nadałem do żądań anulowania decyzji o nadaniu stadionowi imienia Szuchewycza odniósł się ukraiński MSZ. „Zachowanie narodowej pamięci ukraińskiego narodu pozostaje jednym z priorytetów państwowej polityki Ukrainy” – napisał na Twitterze rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko odpowiadając Joelowi Lionowi. W opinii rzecznika dyskusje w tej sferze powinny odbywać się na szczeblu historyków. Nikołenko pouczył Liona, że „dyplomaci powinni pracować nad wzmocnieniem przyjaznych stosunków i wzajemnego szacunku między narodami, a nie na odwrót”.

