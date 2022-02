Johnson: ostrzelanie przedszkola w Donbasie było operacją „pod fałszywą flagą”

Premier Wielkiej Brytanii twierdzi, że ostrzelanie przedszkola w Stanicy Ługańskiej, o które Ukraina oskarżyła separatystów, było operacją typu „false flag”.

Jak podawaliśmy, strona ukraińska twierdzi, że siły nieuznawanej Ługańskiej Republiki Ludowej dokonały w czwartek rano ostrzału artyleryjskiego miasta Stanica Ługańska znajdującego się pod kontrolą Kijowa. Wśród uszkodzonych budynków było przedszkole; rannych zostało trzech pracowników placówki.

Niespodziewanej wypowiedzi na temat tego incydentu udzielił w czwartek premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Odwiedzając bazę RAF Waddington w Lincolnshire, brytyjski premier powiedział: „Dzisiaj (…) zostało ostrzelane przedszkole w ramach tego, co uważamy za – cóż, wiemy o tym – było operacją pod fałszywą flagą, mającą na celu zdyskredytowanie Ukraińców, mającą stworzyć pretekst, nieprawdziwą prowokację dla działań rosyjskich”.

Johnson wyraził obawę, że do takich incydentów w ciągu najbliższych dni będzie dochodzić coraz częściej.

Nie jest jasne, dlaczego brytyjski premier nazwał incydent w Stanicy Ługańskiej operacją „pod fałszywą flagą” (ang. false flag operation). Sprawcy takich operacji ukrywają swoją tożsamość podszywając się zazwyczaj pod przeciwnika, by go zdyskredytować, lub by mieć pretekst do odwetu.

Wedle tej logiki sprawcą incydentu powinna być strona ukraińska. Tak też twierdzą separatyści, którzy oskarżyli ukraińską armię o atak na przedszkole.

Kresy.pl / theguardian.com / dyvys.info