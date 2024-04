Departament Stanu podkreślił warunek wstąpienia Ukrainy do NATO

Ukraina może przystąpić do NATO dopiero po zakończeniu wojny rozpoczętej przez Federację Rosyjską, powiedział rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller.

Miller powiedział, że „jest to proces, który postępuje”. Zapytany przez dziennikarza, czy była dyskusja na temat harmonogramu wejścia Ukrainy do NATO, rzecznik Departamentu Stanu odpowiedział: „W sprawie zatwierdzenia harmonogramu nic się nie zmieniło. To nadal zależy od zakończenia wojny” – zacytowała agencja informacyjna UNIAN.



„Ostatecznie jest to proces, który będzie postępował po zakończeniu konfliktu” – podsumował rzecznik. Przypomniał, że kwestia Ukrainy była omawiana na ostatnim spotkaniu ministerialnym NATO w Brukseli w zeszłym tygodniu. Kwestię tę poruszono także podczas spotkania sekretarza stanu USA Antony’ego Blinkena z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmitrijem Kulebą.



UNIAN przypomniała, że przywódcy pańśtw Sojuszu Północnoatlantyckiego zbiorą się na lipcowym szczycie w Waszyngtonie, aby uczcić 75 rocznicę jego założenia. „The New York Times” twierdził, że Ukraina liczyła na oficjalne zaproszenie do NATO, ale jest mało prawdopodobne, aby stało się to na lipcowym szczycie.

Agencja wspomina też, iż wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olga Stefaniszyna powiedziała, że ​​wszyscy z wyjątkiem dwóch czołowych sojuszników Kijowa popierają pomysł przekazania Ukrainie oficjalnego zaproszenia do NATO dopiero po zakończeniu tego konfliktu. Przeciw natychmiastowemu zapraszaniu Ukrainy do Sojuszu są między innymi USA i Niemcy, jak podał “The New York Times”.

Według dziennika „La Repubblica”, od pewnego czasu dyskutowana jest wśród natowskich sojuszników jest opcja, by w zamian za zrzeczenie się na rzecz Rosji części terytorium, w tym Krymu i Donbasu, Ukraina mogłaby szybko wejść do NATO.

unian.net/kresy.pl