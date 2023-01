Rosyjska armia odsyła niesłusznie zmobilizowanych

Prokurator generalny Rosji Igor Krasnow twierdzi, że już kilka tysięcy obywateli wcielonych do sił zbrojnych w ramach jesiennej mobilizacji mogło wrócić do domów.

Krasnow opisywał przegląd odwołań od decyzji o wcieleniu do aktywnej służby w Siłach Zbrojnych Fedracji Rosyjskiej. „Ponad 9 tysięcy obywateli, którzy zostali bezprawnie zmobilizowani, w tym ci, którzy ze względu na stan zdrowia nie powinni byli być w żaden sposób mobilizowani, dzięki staraniom nadzoru zostało odesłanych do domów” – powiedział prokurator podczas spotkania z prezydentem Rosji Władimirem. Putinem, jak napisała we wtorek agencja informacyjna Interfax.

Jednocześnie Prokurator Generalny zauważył, że w wyniku kontroli prokuratorzy ujawnili szereg uchybień w przebiegu mobilizacji. „Mobilizacja nie była prowadzona przez długi czas, ujawniła wiele istotnych problemów, które stały się lekcją dla wielu, zmusiły do ​​ponownego rozważenia podejścia do organizacji rejestracji wojskowej, w tworzeniu odpowiednich baz danych personelu wojskowego” – powiedział Krasnow.

Według niego zidentyfikowano również problemy związane z wypłatą wymaganego wsparcia finansowego. „Było to spowodowane przede wszystkim nieprawidłowym wprowadzeniem lub długim wprowadzaniem odpowiednich informacji do bazy danych, blokowaniem środków, które wpłynęły na konta obywateli, decyzją sądu” – stwierdził rosyjski prokurator generalny. Podkreślił on, że „w chwili obecnej wszystkie środki zostały już przekazane, a problemy, które się pojawiają, a na pewno się pojawią, między innymi prokuratury, rozwiązują je jak najszybciej”.

Pod koniec września ubiegłego roku prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o częściowej mobilizacji. Działania mobilizacyjne rozpoczęły się 21 września. Z końcem października minister obrony Rosji Siergiej Szojgu poinformował prezydenta o zakończeniu działań mobilizacyjnych. 4 listopada Putin ogłosił, że w ramach specjalnej operacji wojskowej zmobilizowano 318 tys. osób, w tym ochotników. W grudniu twierdził, że nie ma potrzeby dodatkowej mobilizacji.

Niedawno pisaliśmy jednak na naszym portalu o nieoficjalnych informacjach, iż w Rosji może dojść do kolejnej fali mobilizacji.

interfax.ru/kresy.pl