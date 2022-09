Nawet 10 lat więzienia za dobrowolne poddanie się i 15 lat za dezercję. Putin podpisał nowelizację

Podpisana przez Władimira Putina nowelizacja rosyjskiego kodeksu karnego wprowadza m.in. kary do 10 lat więzienia za dobrowolne poddanie się i do 15 lat za dezercję w czasie mobilizacji.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w sobotę ustawę, nowelizującą kodeks karny. Wprowadza on kary za dobrowolne poddanie się i pójście do niewoli, za dezercję w czasie mobilizacji i odmowę udziału w działaniach bojowych.

Jak podała agencją Interfax, zmiany zostały wprowadzone do artykułu 63 kodeksu karnego FR, dotyczącego okoliczności zaostrzania kary przy popełnianiu przestępstw. Teraz taką okolicznością jest czas mobilizacji i stanu wojennego. Wcześniej było to popełnienie przestępstwa w warunkach konfliktu zbrojnego lub działań wojennych.

Odmowa udziału w prowadzonych przez Rosję działaniach wojennych lub bojowych podlega teraz karze pozbawienia wolności na okres 2-3 lat. Gdyby takie czyny pociągnęły za sobą „poważne konsekwencje”, to grozi za to kara od 3 do 10 lat więzienia.

Ponadto, żołnierzom za dobrowolne poddanie się grozi kara do 10 lat więzienia, a za dezercję w czasie mobilizacji lub stanu wojennego – do 15 lat więzienia. Karane będzie też maruderstwo (do 15 lat więzienia), a także „naruszenie warunków nakazu obrony państwa”, za co ma grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

We wtorek za opisywaną nowelizacją rosyjskiego kodeksu karnego opowiedziała się rosyjska Duma, izba niższa parlamentu.

W środę rano prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że na wniosek ministerstwa obrony podpisał dekret o częściowej mobilizacji. Tłumaczył, że ma to na celu ochronę Rosji, jej suwerenności i integralności terytorialnej. Zaznaczył też, że wojska rosyjskie działają „na linii kontaktowej”, ciągnącej się na ponad 1000 km i przeciwstawiają się de facto „całej machinie wojennej kolektywnego Zachodu”.

Minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu poinformował, że w ramach ogłoszonej przez Władimira Putina częściowej mobilizacji, do wojska zostanie powołanych 300 tys. rezerwistów. Zaznaczył też, że częściowa mobilizacja przewiduje powołanie do wojska tych tych, którzy odbyli już służbę wojskową i posiadają odpowiednie specjalności wojskowe. Minister zapewnił też, że poborowi, którzy już odbywają służbę, nie będą wysyłani do walki na Ukrainę. Ponadto, mobilizacji nie podlegają studenci.

W ramach „częściowej mobilizacji” w Rosji do wojska ma zostać wcielonych 1,2 mln ludzi – miało przekazać portalowi meduza.io źródło zbliżone do jednego z ministerstw federalnych. Rozmówca portalu podkreślił, że w większych ośrodkach „zaleca się minimalną rekrutację”, a po poborowych jedzie się na wieś, gdzie „nie ma mediów, nie ma opozycji i jest większe poparcie dla wojny”. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow twierdzi, że „doniesienia o planach wezwania 1,2 miliona Rosjan w ramach częściowej mobilizacji są kłamstwami”.

