Federalna Służba Podatkowa Rosji (FTS) szacuje, że wpływy budżetowe z podatków i danin będą w roku bieżącym wyraźnie wyższe niż w zeszłym.



Wpływy podatkowe do systemu budżetowego Federacji Rosyjskiej wzrosną w 2024 roku o 12 proc., czyli o 5,7 biliona rubli, do 52,5 biliona rubli, prognozował we wtorek szef Federalnej Służby Podatkowej (FTS) Daniił Jegorow na rozszerzonym posiedzeniu zarządu tej instytucji, podała agencja informacyjna Interfax.



Jegorow spodziewa się, iż dochody do skonsolidowanego budżetu osiągną poziom 40,4 bln rubli (wzrost o 11 proc. w stosunku rocznym, czyli o 4,2 bln rubli). Z tego do budżetu federalnego wpłynie 23,6 bln rubli (wzrost o 20 proc., czyli 4 bln rubli), a do budżetów regionalnych 16,8 biliona rubli (o 1 proc. więcej niż w roku 2023).

Dochody budżetu federalnego poza ropą i gazem, według prognoz Federalnej Służby Podatkowej, wzrosną o 6 proc., do 12,5 biliona rubli. Oczekuje się, że dochody z podatku dochodowego wyniosą 1,94 biliona rubli (o 1 proc. więcej), dochody z VAT – 7,7 biliona rubli (o 0,7 proc. więcej w stosunku rocznym).

Wpływy ze składek ubezpieczeniowych mają wynieść 12,1 bln rubli, czyli o 14 proc. więcej niż w roku ubiegłym, podał Intrfax.



Po rozpoczęciu wielkiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Rosja została obłożona przez USA, Unię Europejską i jej sojuszników najbardziej rozległymi sankcjami w historii. Mimo tego, w 2023 r. rosyjska gospodarka odnotowała wzrost gospodarczy.

interfax.ru/kresy.pl