Putin gościł Łukaszenkę

W poniedziałek doszło do kolejnego spotkania przywódców Rosji. Władimir Putin po raz kolejny podejmował Aleksandra Łukaszenkę w Soczi.

Rozmowy przywódców sojuszniczych państw podzielone były na dwie części. Pierwsza rozmowa trwała około godziny po czym politycy udali się by poszusować na nartach. Po zażyciu sportu Putin i Łukaszenko spożyli obiad, następnie kontynuowali rozmowy. Spotkanie trwało aż 6,5 godziny i zakończyło się około 21, podał portal tut.by.

Według informacji portalu Putin już na wstępie spotkania podkreślił znaczenie Rosji dla kraju partnera zauważając, że przypada na nią aż połowa ogólnej sumy obrotów handlu zagranicznego Białorusi. Rosjanie są też głównym zagranicznym inwestorem w tym państwie. Putin mówił w końcu, że pierwsza, właśnie uruchomiona białoruska elektrownia atomowa oparta jest na rosyjskiej technologii.

Putin ogłosił także, że Rosja przekazała Białorusi technologię produkcji szczepionki przeciwko koronawirusowi. Jednocześnie Łukaszenko zapewnił, że „do jesieni otrzymamy swoją szczepionkę i specjaliści u nas są”.

Tematem rozmowy przywódców było także pogłębienie dwóch podmiotów, które już obecnie tworzą Państwo Związkowe Rosji i Białorusi pozbawione jednak głębszej treści. „Moim zdaniem nakreśliliśmy 33 kierunki – te mapy drogowe, które zostały opracowane. Uzgodniliśmy, że będziemy je unowocześniać i aktualizować. Rządy dużo zrobiły, zaktualizowały format. Ambasador [Białorusi w Moskwie] Siemaszko poinformował dziś, że z 33, nad którymi pracują rządy, może zostało sześć lub siedem map drogowych. Wszystkie inne są gotowe do podpisania” – wypowiedział się w tej sprawie Łukaszenko.

Od końca 2018 roku władze Rosji naciskały na Mińsk by pogłębić integrację dwóch państw, od czego uzależniały udzielenie Białorusi ekonomicznego wsparcia w postaci preferencyjnych cen sprzedawanych temu krajowi rosyjskiej ropy i gazu. I choć w czerwcu 2019 roku rosyjski minister gospodarki twierdził, że rządy dwóch państw osiągnęły już porozumienie niemal we wszystkich zagadnieniach związanych z pogłębianiem wzajemnych związków, to jednak po spotkaniu premierów Rosji i Białorusi w tymże miesiącu okazało się, że na szczeblu między rządowym porozumienia nie ma. Od tego czasu trwały negocjacje, których przeciąganie się może uniemożliwić podpisanie porozumień o pogłębieniu integracji 8 grudnia, czyli w rocznicę podpisania umowy z 1991 r. o rozwiązaniu ZSRR w toku których wypracowywano tak zwane mapy drogowe określające sposób integracji w ramach poszczególnych polityk sektoralnych. Jednak w trakcie grudniowych spotkań Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenką ten drugi zablokował ich przyjęcie i w roku bieżącym spór dwóch państw ograniczył się już tylko do negocjowania cen rosyjskich gazu i ropy dla Białorusi.

Wybuch ruchu protestacyjnego po wyborach po sierpniowych wyborach prezydenckich w tym państwie zmiękczyły Aleksandra Łukaszenkę na tyle, że zmienił on retorykę w relacjach z Moskwą.

