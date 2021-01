Premier Rosji o priorytetach na nowy rok

Premier Rosji Michaił Miszustin wystąpił w czwartek w ramach corocznego Forum Gajdarowskiego w czasie którego przedstawił główne cele swojego rządu.

Komentując sytuację makroekonomiczną Rosji Miszustin przyznał, że w zeszłym roku nie udało się ograniczyć inflacji do założonego poziomu. „Oczekujemy, że on powróci do poprzedniego poziomu jeszcze na koniec tego roku” – agencja informacyjna RIA Nowosti zacytowała wypowiedź premiera.

„Nadal mamy dużo do zrobienia. Ale szczególna uwaga zostanie zwrócona na odbudowę gospodarki i dochody obywateli” – zadeklarował szef rosyjskiego rządu. Twierdził on, że rosyjska gospodarka nie przestanie rosnąć, a w zeszłym roku doszło jedynie do odchylenia, a nie załamania wzrostu gospodarczego spowodowanego przez pandemię koronawirusa. Jednak „Szczepienia na dużą skalę zaczęły zapewniać pełną ochronę przed tą chorobą, a wraz z rozwojem ogólnej odporności obawy, które hamowały rozwój gospodarczy i handel, zaczną zanikać w przeszłości” – uznał Miszustin.

Premier zlecił urzędowi inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej – Rospoterbnadzorowi opracowanie do 8 lutego całościowej ramy działań na rzecz zapobiegania zawlekaniu koronawirusa SARS CoV-2 z zagranicy.

Miszustin obiecywał Rosjanom wzrost zarobków – „Wzrost płac i ożywienie zatrudnienia powinny odgrywać główną rolę zarówno w […] ograniczaniu ubóstwa. Są to czynniki, które przede wszystkim determinują dochody gospodarstw domowych. Ponadto do tego odnosi się poziom emerytur i świadczeń społecznych.” Jak zapowiedział premier – „planujemy rozpocząć nowy cykl inwestycyjny”.

W ramach ustawy o ochronie i promocji inwestycji zawarto już około 25 umów inwestycyjnych o łącznej wartości inwestycji przekraczającej bilion rubli. Wsparły one przemysł chemiczny, transport, energię i opiekę zdrowotną, jak zrelacjonowała RIA Nowosti.

ria.ru/kresy.pl