RPP piąty raz z rzędu podniosła stopy procentowe

Od października ubiegłego roku Rada Polityki Pieniężnej już pięć razy podwyższała stopy procentowe.

Narodowy Bank Polski poinformował we wtorek, że Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc. Po podwyżce wyniesie ona 2,75 proc.

Również o 0,50 pkt proc. wzrosną pozostałe stopy procentowe. Ich poziom został ustalony następująco: stopa lombardowa 3,25 proc.; stopa depozytowa 2,25 proc.; stopa redyskontowa weksli 2,80 proc. i stopa dyskontowa weksli 2,85 proc.

Eksperci spodziewali się podwyżki na poziomie 0,5 pkt procentowego.

Dzisiejsza podwyżka stóp procentowych jest już piątą z rzędu. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła podwyższanie stóp procentowych w październiku ub. roku w ramach walki z inflacją.

Informując o podwyżce stóp portal Interia przywołał prognozy ekonomistów odnośnie inflacji w styczniu br. Ich rozstrzał waha się od 8,6 proc. do 10,5 proc. Jednak zdaniem portalu odczyty inflacji w kolejnych miesiącach będą już niższe ze względu m.in. na „tarczę antyinflacyjną”. Ekonomiści Banku Pekao przewidują, że obóz rządzący przedłuży obowiązywanie „tarczy inflacyjnej” co najmniej do końca roku. Jeśli tak się nie stanie, średnioroczna inflacja ich zdaniem wyniesie 8,1 proc. „Tarcza” przedłużona do końca roku miałaby obniżyć wzrost cen do 6,9 proc. w 2022 roku.

Na początku stycznia Sejm zagłosował za tzw. drugą tarczą antyinflacyjną, czasowo obniżając do zera stawkę VAT na żywność i napoje (wcześniej w ramach tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej obniżoną do 5 proc.), nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolną oraz gaz. Do 8 proc. obniżono stawkę VAT na paliwa silnikowe, a do 5 proc. na energię cieplną i energię elektryczną.

Kresy.pl / nbp.pl