Premier Rosji mówi o planach wprowadzenia podatku węglowego

Federacja Rosyjska zrobiła pierwszy krok w kierunku wprowadzenia podatku węglowego – powiedział w czwartek premier Rosji Michaił Miszustin.

Jak podaje agencja TASS, przedstawiciele rosyjskiego rządu mówili o potrzebie wprowadzenia podatku węglowego na spotkaniu członkami prezydium zarządu Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców (RSPP).

Premier Rosji Michaił Miszustin przekazał TASS, że na spotkaniu pierwszy wicepremier Rosji Andriej Biełousow mówił o potrzebie uwzględnienia „agendy węglowej” przy budowie systemu podatkowego, a także o zwiększaniu przychodów z branż, które są znaczącymi emitentami gazów cieplarnianych.

„W rzeczywistości Andriej Remowicz [Biełousow] mówi o ruchu, pierwszym kroku w kierunku podatku karbonowego, węglowego. Dalsza praca w tym kierunku powinna stymulować zielone inwestycje, zwłaszcza że w kontekście globalnej transformacji energetycznej potencjał mają tylko te firmy, które będą inwestować w technologiczne doposażenie zakładów produkcyjnych i modernizować się” – powiedział rosyjski premier. Miszustin dodał, że „nie da się tego odłożyć, od tego zależą nasze konkurencyjne możliwości”.

Jak podawał Forsal, rosyjskie władze podjęły w czerwcu br. decyzję o utworzeniu grup roboczych „w celu dostosowania rosyjskiej gospodarki do globalnej transformacji energetycznej”. Według anonimowych doniesień grupy mają zidentyfikować zagrożenia i szanse dla rosyjskiej gospodarki w związku z globalną transformacją energetyczną polegającą na dekarbonizacji. Ich zadaniem będzie ocena wszystkich opcji i opracowanie optymalnego scenariusza. Latem wstępnie ustalono skład grup. Forsal pisał, że „w rosyjskim rządzie panuje zgoda co do tego, że kwestie agendy klimatycznej powinny stać się priorytetem”. Do grudnia br. grupy i eksperci mają wskazać, które branże w jakim stopniu mają być objęte dekarbonizacją. Na początku 2022 roku miałaby zostać przedstawiona cała strategia dostosowania rosyjskiej gospodarki do globalnej transformacji energetycznej.

Decyzja o utworzeniu grup roboczych zapadła po zapowiedziach wprowadzenia podatku importowego od śladu węglowego (tzw. CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism) przez Unię Europejską i ogłoszeniu przez Chiny, że chcą osiągnąć neutralność węglową do 2060 roku.

