Były ukraiński deputowany proponuje zrzucenie bomby atomowej na Lwów

Zbiegły do Rosji były deputowany ukraińskiego parlamentu Ilja Kiwa wezwał do zrzucenia bomby atomowej na Lwów.

Ilja Kiwa, który jest ścigany na Ukrainie za zdradę stanu i którego w marcu pozbawiono mandatu deputowanego ukraińskiego parlamentu, wezwał do jądrowego ataku na Lwów, który nazwał miejscem „przesiąkniętym nazizmem i szerzącym nienawiść do wszystkiego, co rosyjskie” – podały w piątek ukraińskie media.

Według mediów Kiwa wezwał do ataku na Lwów na antenie jednego z rosyjskich kanałów telewizyjnych.

Former #Ukrainian deputy Ilya #Kiva tells on #Russian state TV that #Lviv is a region "imbued with Nazism and spreading hatred towards everything Russian". He indicates to use weapons of mass destruction against it. pic.twitter.com/Ngnqenev4u — NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2022

„To tutaj [we Lwowie – przyp. red.] skupi się zło, przeciwko któremu odbywa się dziś specjalna operacja wojskowa. Lwów jest dziś głównym centrum logistycznym dostaw broni na wschód i południe [Ukrainy]” – mówił były deputowany.

Wezwanie do ataku na Lwów znalazło się jednak na jego koncie w serwisie Telegram.

„Jeśli rozważymy użycie broni masowego rażenia jako uderzenie prewencyjne, ale nie na poziomie strategicznym, ale taktycznym (z minimalnym ładunkiem), to wybór celu wojennego jest oczywisty!” – napisał Kiwa.

Były deputowany dodał, że Lwów to „region przesiąknięty nazizmem i szerzący nienawiść do wszystkiego, co rosyjskie”. Kiwa wskazał też, że w obwodzie lwowskim znajduje się ośrodek dla „specjalistów woskowych” z NATO.

Ilja Kiwa to były działacz „Prawego Sektora” i były doradca szefa MSW Ukrainy, Arsena Awakowa. Wchodził też w skład sztabu tzw. operacji antyterrorystycznej na wschodzie Ukrainy. W 2019 roku związał się z uznawaną za prorosyjską partią Platforma Opozycyjna – Za Życiem i dostał się do ukraińskiego parlamentu. Po 24 lutego br. przedostał się do Rosji, gdzie w pełni popiera inwazję na Ukrainę. 22 marca br. ukraiński parlament pozbawił go mandatu deputowanego.

Kresy.pl / vesti.ua