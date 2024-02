Większość mieszkańców Litwy nie chce dodatkowego podatku na cele obrony narodowej

Nawalnaja nagrała specjalne oświadczenie, które zamieszczają rosyjskojęzyczne media emigracyjne i opozycyjne. Na nagraniu kobieta obiecała dalsze prowadzenie działalności mającej za zadanie organizowanie opozycji przeciwko obozowi Władimira Putina. „Będę kontynuować dzieło Aleksieja Nawalnego. Kontynuuować walkę za nasz kraj. I nalegam, abyście stanęli obok mnie. Podzielcie się nie tylko smutkiem i niekończącym się bólem, który nas ogarnął i nie opuszcza. Proszę was, podzielcie moją wściekłość." - zwróciła się do Rosjan małżonka nieżyjacego Aleksieja Nawalnego.

"Wściekłość, złość, nienawiść do tych, którzy ośmielili się zabić naszą przyszłość. - mówiła Nawalnaja - To nie wstyd robić niewiele, to wstyd nie robić nic. To wstyd dać się zastraszyć.” Według niej, jej rodacy potrzebują "Rosji, wolnej, pokojowej, szczęśliwej i pięknej Rosji przyszłości”. Jak zadeklarowała - "Chcę żyć w takiej Rosji, chcę, żeby w niej żyły dzieci moje i Aleksieja. Chcę ją z wami budować. Dokładnie tak, jak sobie to wyobrażał Aleksiej Nawalny. Pełną godności, sprawiedliwości i miłości".