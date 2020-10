Rzecznik praw człowieka Górskiego Karabachu podsumowuje straty wśród cywilów

Według raportu ombudsmana – rzecznika prawa człowieka nieuznawanej Republiki Arcachu (Górskiego Karabachu) na skutek działań armii Azerbejdżanu zginęło już kilkunastu cywilów.

Biuro rzecznika prawa człowieka Republiki Arcachu przedstawiło dane według których, w trakcie obecnej eskalacji zbrojnej w tym regionie, na skutek działań armii Azerbejdżanu w dniach 27 września – 4 października zginęło co najmniej 19 cywilów. Kobiety i mężczyźni w wieku od 24 do 79 lat (wieku części osób nie zidentyfikowano) to mieszkańcy Hadrut, Martuni, Martakert, Alaszan i Stepanakert. W tej ostatniej, stolicy Republiki Arcachu, która od czterech dni jest celem regularnego ostrzału rakietowego, zginęło co najmniej pięć osób. W przypadku trzech osób ich dane osobowe nie zostały jeszcze zidentyfikowane.

Tylko 4 października, kiedy doszło do szczególnie intensywnego ostrzału Stepanakertu zginęło 19 cywilów – na stolicę regionu przypada siedem ofiar. Jest wśród nich jedna młoda dziewczynka, siedem kobiet i 11 mężczyzn. Wśród nich dziecko, pięć kobiet i czterech mężczyzn zginęło w należących do nich nieruchomościach, pozostali zaś w miejscach publicznych.

Rany odniosło co najmniej 80 cywilów. U 60 są to poważne obrażenia. Wśród rannych jest 48 mężczyzn, pozostali to kobiety. W Stepanakercie i okolicach obrażenia na skutek azerbejdżańskiego ostrzału rakietowego odniosły 22 osoby, z tego siedem w budynku Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych nadzorującego działania ratownictwa medycznego i straży pożarnej.

Znacznie większe są straty materialne. Uszkodzeniu uległo 2100 budynków mieszkalnych i użytkowych, z tego 350 w poważnym stopniu. Zniszczonych bądź uszkodzonych zostało także ponad 240 samochodów. Straty te odnotowano w ponad 60 miejscowościach Arcachu. Biuro rzecznika praw człowieka nieuznawanej republiki podkreśla, że nie są to dane ostateczne.

news.am/kresy.pl