Paryż: Policjanci na motorach staranowani przez podejrzanego o terroryzm

W poniedziałek wieczorem kierowca samochodu osobowego z dużą prędkością staranował na przedmieściu Paryża dwóch policjantów na motorach. Sprawca ataku zadeklarował, że „zrobił to dla ISIS”.

Jak podał portal nigeryjskiej mutacji brytyjskiej gazety „The Guardian” sprawca to 29-letni Youssef T. Według przedstawionej przez portal relacji do ataku doszło w czasie standardowej kontroli drogowej na północnym przedmieściu Paryża Colombes. W czasie kontroli zatrzymany motorzysta miał porzucić swój motor, ukraść samochód marki Peugeot. Policjanci mieli ruszyć w pościg ale zanim zdążyli go doścignąć zostali staranowani na swoich maszynach przez Youssefa T. prowadzącego z dużą prędkością samochód marki BMW. Jeden ze staranowanych motorów utknął między dwoma samochodami.

Obaj policjanci musieli zostać hospitalizowani. W czasie aresztowania Youssef T. stwierdził, że „zrobił to dla ISIS”. Przeszukanie przeprowadzone w jego mieszkaniu ujawniło też napisany przez niego list, który według śledczych wskazuje na „możliwe motywy terrorystyczne”. Zatrzymany już trafił do paryskiego aresztu.

„The Guardian” przypomina, że to nie pierwsze przypadki ataków ze strony islamistycznych ekstremistów we Francji w czasie pandemii koronawirusa SARS COVID-19. W kwietniu aresztowano już trzech nielegalnych imigrantów z Sudanu, którzy dopuścili się ataków nożowniczych. Jeden z nich to 33-letni Abdallah Ahmed-Osman, który zasztyletował dwie osoby i ranił kolejne siedem w czasie ataku przeprowadzonego w mieście Romans-sur-Isère położonym na południe od Lyonu.

