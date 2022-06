Parlament Europejski wezwał do przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego zaleca przyznanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej.

Jak podaje agencja Ukrinform, Parlament Europejski przyjął w środę rezolucję zalecającą Unii Europejskiej przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do członkostwa w UE. Za rezolucją głosowało 438 eurodeputowanych, 65 było przeciw, a 94 wstrzymało się od głosu.

Parlament Europejski zalecił Radzie UE, aby zgodziła się, że Deklaracja Wersalska uznaje europejskie aspiracje Ukrainy i jej wniosek o członkostwo w UE oraz przyznała jej status kandydata do UE. Ma być to „wyraźny polityczny sygnał solidarności z narodem Ukrainy”.

Rezolucja PE odnosi się do deklaracji nieformalnego szczytu UE w Wersalu, który jednak był bardziej ostrożny w swoich sformułowaniach i uznawał jedynie „europejskie aspiracje Ukrainy” i stwierdzał, że kraj ten „należy do europejskiej rodziny”.

Ukrinform przypomniał, że wcześniej Parlament Europejski wezwał UE jedynie do „pracy na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata”.

Rezolucja wspomina także o „europejskich aspiracjach Mołdawii i Gruzji”, nie zawiera jednak zaleceń nadania im statusu kandydata – podaje Deutsche Welle.

Oprócz tego rezolucja zaleca „niezwłoczne dostawy broni” Ukrainie zgodnie z potrzebami wyrażonymi przez władze ukraińskie.

PE uznał w rezolucji prawo Ukrainy do suwerennego decydowania o sojuszach politycznych i integracji gospodarczej, „bez ingerencji innych krajów”. Europosłowie zalecili również wsparcie „śledztwa w sprawie zbrodni wojennych popełnionych przez Rosję na Ukrainie, w tym apelu o powołanie specjalnego trybunału ONZ”.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wręczyła w kwietniu w Kijowie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu dokumenty, które strona ukraińska musi wypełnić, by KE mogła przedstawić formalnie Radzie Europejskiej opinię w kwestii uznania Ukrainy za państwo kandydujące do UE. „Ta procedura zazwyczaj zajmuje lata, ale w związku z wyjątkowymi okolicznościami, z rosyjską agresją na Ukrainę, zobowiązaliśmy się do tego, że przeprowadzimy ją w kilka tygodni” – oświadczyła szefowa KE. Zełenski zadeklarował po przyjęciu dokumentów, że w ciągu tygodnia będzie gotowa odpowiedź strony ukraińskiej. Ukraińskie władze zaczęły mówić, że Ukraina może otrzymać status kandydata do UE już w czerwcu br.

Kresy.pl / Ukrinform / Deutsche Welle