Rząd: nie ma zgody Polski na podatek od mięsa

Nie ma zgody Polski na nowy podatek od mięsa; nie ma żadnego sensu w kreowaniu nowego podatku, którego podstawy są raczej ideologiczne – takie, według „SE”, jest stanowisko polskiego rządu ws. propozycji opodatkowania mięsa na poziomie UE.

Na forum Parlamentu Europejskiego pojawił pomysł organizacji pozarządowych z Koalicji TAAP (The True Animal Protein Price Coalition), dotyczący dodatkowego opodatkowania mięsa celem podniesienia jego ceny i w efekcie ograniczenia spożycia w krajach członkowskich Unii Europejskiej, co miałoby mieć pozytywny wpływ na środowisko. Według „Super Expressu”, Koalicja TAAP chce wyraźnego wzrostu cen mięsa do 2030 roku, przez co przykładowo „za 100 g wieprzowiny musielibyśmy zapłacić nawet 1,50 zł więcej”, co oznacza 15 zł więcej za kilogram.

Gazeta napisała w środę, że pomysł nałożenia podatku na mięso nie ma akceptacji rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Cytuje odpowiedź Centrum Informacyjnego Rządu (CIR), według której nie ma zgody Polski na nowy podatek od mięsa.

„Takie propozycje przypominają inne pomysły, które przez lata wskazywano brukselskim urzędnikom, jak nazywanie ślimaka rybą, marchewki owocem czy ustalanie oczekiwanej krzywizny bananów” – cytuje „SE” informacje z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. CIR podkreśla, że polski rząd zdaje sobie sprawę z konieczności dbania o środowisko.

„Działania ekologiczne w UE to obecnie priorytet i Polska podchodzi do nich poważnie. Realizujemy program <<Mój prąd>>, czyli dofinansowania do założenia paneli fotowoltaicznych, i rozwijamy program <<Czyste powietrze>>. Nie ma żadnego sensu w kreowaniu nowego podatku, którego podstawy są raczej ideologiczne” – twierdzi CIR, odpowiadając na pytania gazety.

