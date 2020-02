PE: Burzliwa debata na temat praworządności w Polsce

W Parlamencie Europejskim odbyła się gorąca debata. Spotkanie obfitowało w kontrowersyjne wypowiedzi. Deputowani rozważali kwestie związane z praworządnością w Polsce.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa (PAP) we wtorek późnym wieczorem na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyła się debata na temat praworządności w Polsce. W zgromadzeniu brali także udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Rady UE. Wniosek o dołączenie tego punktu do sesji PE złożyła frakcja Odnowić Europę. Wnioskodawcy uzasadnili chęć przeprowadzenia rozmowy podpisaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę noweli ustaw rozszerzającej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów w Polsce.

Mimo, że do wystąpienia zgłaszało się wielu chętnych, podczas debaty jedynie 30 deputowanych mogło zabrać głos. Było to spowodowane ograniczeniami czasowymi.

Jak informuje agencja podobnie jak w poprzednich debatach, reformy wprowadzane przez PIS krytykowali przedstawiciele grup politycznych skupiających zdecydowaną większość europosłów: Europejskiej Partii Ludowej, Odnowić Europę, Socjaliści i Demokraci oraz Zieloni.

Wiceszefowa KE Viera Jourova zapewniała, że Komisja zamierza wypełniać rolę strażnika traktatu oraz stosować procedurę przeciwnaruszeniową ile razy pojawią się problemy ze zgodnością polskiego prawa z prawem UE. Jednak nie ogłosiła żadnego formalnego kroku w sprawie podpisanego przez prezydenta pod koniec stycznia prawa dotyczącego sędziów. Zaznaczyła jednak, że ustawa budzi szereg obaw.

Jak informuje PAP, była premier Beata Szydło (PIS) miała najdłuższe przemówienie. Wspomniała, że Parlament Europejski odmawia Polsce możliwości podejmowania suwerennych decyzji. „Zastanówcie się dlaczego Polska jest krytykowana za rozwiązania, które znacie z własnych krajów, dlaczego debatujecie nad kompetencjami, które traktaty unijne dały parlamentom narodowym, a nie nam tutaj” – mówiła podczas debaty.

W debatę po raz pierwszy włączył się także były premier Katalonii Carles Puigdemont. Ukrywa się on w Belgii przed wymiarem sprawiedliwości swojego kraju. „Jeśli jutro rano pojadę do Polski, to jestem pewien, że Polska będzie respektowała mój immunitet. Jeśli pojadę jutro do Hiszpanii, to władze Hiszpanii nie będą respektować mojego immunitetu” – stwierdził Puigdemont.

Większość eurodeputowanych odnosiło się jednak do aktualnej sytuacji w Polsce.

Agencja informuje także, że maltańska eurodeputowana EPL Roberta Metsola mówiła „Jesteśmy na ostatniej barykadzie. (…) Komisja Europejska musi wykorzystać wszelkie możliwe sposoby w celu natychmiastowego zastosowania środków tymczasowych, aby nie dopuścić do represji, aby bronić polskiego, europejskiego stylu życia. (…) Wprowadzenie ustawy kagańcowej oznacza, że Polska odchodzi od tych ideałów. W tej chwili wyciągamy rękę. Proszę, nie odwracajcie się plecami do Europy”.

Negatywną opinię względem reform sądownictwa w Polsce wyraził także Słowak Michal Szimeczka. „Mamy różne przejęte instytucje, ale jeszcze nie całkowicie Sąd Najwyższy. Jeśli tak się stanie, to nie będzie już trójpodziału władzy. Nie chodzi o karanie Polski, ale aby prawa demokratyczne obywateli Europy były chronione” – stwierdził Szimeczka.

Jak informuje PAP w czasie debaty dało się słyszeć także głosy opozycji w Polsce. Zdaniem europosła Andrzeja Halickiego PIS po prostu gnębi sędziów. „Symbolem ostatnich dni w Polsce stał się nominat partyjny, rządowy, który podarł uchwałę, działając nie tylko niezgodnie z prawem, ale arogancko sugerując, że będzie bezkarny. Tak właśnie rząd chce traktować konstytucję, traktaty unijne, czy inne zobowiązania i na to nie może być zgody” – zaznaczył Halicki.

Kandydat lewicy na urząd Prezydenta RP Robert Biedroń stwierdził, że jest dumny z Polski, lecz wstydzi się ludzi „gorszych od komunistów”, jak to określił.

„Jestem zdumiony tym, jak polscy eurodeputowani z lewej strony, czy ze środka sali odnoszą się do swojej własnej ojczyzny” – stwierdził europoseł niemieckiej AfD Maximilian Krah.

Zdaniem chorwackiej eurodeputowanej EKR Ruzy Tomaszicz, Polska została wzięta na celownik, ponieważ chce zdemokratyzować swój system. Jej zdaniem unijna biurokracja nie rozumie krajów, które odziedziczyły w spadku po komunizmie niereformowany system sądowniczy.

Kończąc debatę unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders ostrzegł, że KE nie zawaha się użyć wobec Polski wszystkich dostępnych mechanizmów i środków, jeżeli uzna to za stosowne.

