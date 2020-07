Dwóch obywateli Rosji zatrzymanych w związku z zabójstwem Czeczena w Austrii

Austriackie organa ścigania zatrzymały dwóch obywateli Rosji w związku z zabójstwem czeczeńskiego separatysty, który ubiegał się o azyl polityczny w Austrii.

Jak podaje rosyjska agencja Interfax powołując się na „europejskie media”, zatrzymani Rosjanie to dwóch mężczyzn w wieku 48 i 37 lat. Pierwszy z nich został zatrzymany w Linzu; według policji nie stawiał oporu. Drugi mężczyzna został zatrzymany w niedzielę i jest to obywatel rosyjski pochodzący z Czeczenii. Został on opisany jako osoba mieszkająca w Austrii.

Austriacka policja oświadczyła, że okoliczności oraz motywy zbrodni są niejasne, a sprawą będą zajmować się organa odpowiedzialne za zwalczanie terroryzmu.

Jak podaje Guardian, minister spraw wewnętrznych Ukrainy powiedział agencji AFP, że zabity Czeczen składał zeznania w ukraińskim śledztwie dotyczącym zabójstwa żony człowieka, który planował zamach na Władimira Putina. Chodzi z pewnością o zabójstwo Aminy Okujewej, której mąż Adam Osmajew w 2012 roku miał przygotowywać zamach Putina.

Jak pisaliśmy, według portalu Radia Wolna Europa powołującego się na źródła w czeczeńskiej diasporze, zabity wczoraj mężczyzna to Mamichan Umarow, obywatel Rosji narodowości czeczeńskiej, który ubiegał się o status uchodźcy w Austrii. Austriaccy śledczy podają jednak inne personalia ofiary. Miał być to „Martin B.”

Interfax podaje, że rosyjskie władze oficjalnie nie zostały dotąd powiadomione o zatrzymaniu obywateli Rosji w Austrii.

Przypomnijmy, że wczorajsze zabójstwo wpisuje się w całą serię zamachów na dawnych czeczeńskich separatystów czy opozycjonistów. W sierpniu zeszłego roku w Berlinie został zastrzelony były czeczeński bojownik separatystyczny Zelimchan Changoszwili. Niemieckie organy ścigania uważają, że w organizację zamachu zaangażowane były rosyjskie służby specjalne. Takie tezy doprowadziły do kryzysu w relacjach dyplomatycznych Niemiec i Rosji. O przeprowadzenie zamachu został formalnie oskarżony obywatel Rosji Wadim Krasikow alias Sokołow. W lutym bieżącego roku zaatakowany został w Szwecji czeczeński krytyk Ramzana Kadyrowa Tumso Abdurachmanow. Zdołał on jednak obezwładnić napastnika i oddać go w ręce szwedzkiej policji. Miesiąc wcześniej we francuskim Lille zginął opozycyjny wobec Kadyrowa bloger Imran Alijew.

Kresy.pl / Interfax / Guardian / Yahoo / NTV