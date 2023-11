Problemy lewicowej opozycji w Grecji – rozłam w Syrizie

Chociaż w społeczeństwie greckim narasta frustracja z powodu gwałtownie rosnących cen podstawowych towarów, główna lewicowa partia opozycyjna Syriza nie zyskuje na popularności.

Według portalu Euractiv Syriza nie zyskuje ze względu na konflikty wewnętrzne w lewicowej partii. Pod koniec tygodnia doszło w niej do otwartego już rozłamu. Z partii odeszli przedstawiciele radykalnie lewicowej frakcji zwanej “Parasolem” pod przewodnictwem byłego ministra finansów Euklida Cakalotosa. Na frakcję składa się 46 członków partii w tym dwóch jej parlamentarzystów. Rozłam został wywołany wyborem nowego przywódcy partii w postaci Stefanosa Kaselakisa, który objął funkcję pod koniec września, po rezygnacji wieloletniego lidera Aleksisa Ciprasa.



Kaselakis 35-letni mieszkaniec USA, były dyrektor Goldman Sachs i biznesmen z branży żeglugowej, został zaatakowany przez partyjnych opozycjonistów natychmiast po tym, jak został wybrany na szefa Syrizy. “Zasmuciło mnie to, zdziwiło mnie to i pokazuje to ogromny deficyt kultury demokratycznej. Nie przychodzi mi do głowy inna partia, na której miałyby miejsce podobne wydarzenia. Nie przyznano mu nawet półdniowego okresu karencji” – powiedział Euractiv Nikos Pappas, wpływowy poseł Syrizy.

Pappas również pretendował do przywództwa partii, ale w drugiej turze wyborów poparł Kaselakisa. Innymi ubiegającymi się o przywództwo to Cakalotos i Eftychia Achcioglu, uważani za faworytów przed pojawieniem się Kaselakisa.

Cakalotos i jego zespół odeszliz partii, a plany Achtcioglou są niejasne. Doniesienia lokalnej prasy sugerują, że może wyłonić się nowa partia lewicowa. „Myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że “Parasol” stanie się imprezą” – powiedział Pappas.

Pytany przez Euractiv eurodeputowany Stelios Kuloglu, który kilka tygodni temu wycofał się z Syrizy, powiedział, że duży rozłam w Syrizie tworzy przestrzeń dla innej partii. „Partia lewicowa, bardziej na lewo niż Pan-Grecki Ruch Socjalistyczny (PASOK), która mogłaby w przyszłości współpracować z socjalistami w celu utworzenia rządu” – jak charakterzyował spolityk. „Jednak nowa formacja może odnieść sukces tylko pod warunkiem, że będzie miała nowe, postępowe idee i nowe twarze” – dodał grecki eurodeputowany.

Euractiv skomentował, że obecność niektórych radykałów skłonnych do wewnętrznej krytyki może stanowić wyzwanie również dla nowej formacji.

