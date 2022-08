Media: Macedonia Północna przekazała Ukrainie cztery Su-25

We wtorek „Rzeczpospolita” opublikowała wywiad z jednym z głównych doradców w Biurze Prezydenta Ukrainy, Ołeksijem Arestowyczem. Powiedział w nim m.in., że „Ukraina nie znajduje się w tak kiepskiej sytuacji”, by musiała wnioskować o negocjacje z Rosją. Jego zdaniem, to Rosjanom zależy na rokowaniach i właśnie po to wywołali kryzys z dostawami ukraińskiego zboża, by grożąc np. kolejnym kryzysem migracyjnym móc wpływać na Zachód. Według niego, Moskwa liczy też na złagodzenie zachodnich sankcji i chce mieć powód do rozpoczęcia negocjacji.