Duda mówił o robieniu interesów z Ukrainą. Zacharowa, komentując, zacytowała Hitlera

Prezydent Andrzej Duda mówił w Kijowie m.in., że Ukraina to przede wszystkim krajem o olbrzymich możliwościach i ogromnych zasobach naturalnych, z którym Polska po prostu chce robić interesy. Rzeczniczka MSZ Rosji, komentując słowa Dudy, dodała do nich cytat Adolfa Hitlera.

Jak pisaliśmy, prezydent Andrzej Duda na zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przebywał we wtorek w Kijowie. Wziął udział w zwołanym przez ukraińskiego prezydenta II szczycie Platformy Krymskiej. Obaj prezydenci mieli także poruszyć temat opracowywanego traktatu polsko-ukraińskiego.

Podczas konferencji prasowej Duda został zapytany o zwiększanie przez Polskę pomocy wojskowej dla Ukrainy.

– My Ukrainę wspieramy cały czas. W miarę swoich możliwości – odpowiedział prezydent. – Będziemy dalej wspierali Ukrainę na wiele sposobów – zapowiedział. Zaznaczył też, że pomocą, której udziela Polska, nie jest tylko pomoc wojskowa, ale także humanitarna – realizowana przez polski rząd, ale także przez Polaków. Przypomniał, że Polska wyposaża pięć przychodni na Ukrainie oraz buduje mieszkania kontenerowe dla tych, którzy stracili dom.

– Dyskutujemy w tej chwili o tym, w jakiej części odbudowy Ukrainy mogłaby uczestniczyć Polska – powiedział prezydent Duda. Podkreślił, że polskie firmy także są zainteresowane kooperacją na Ukrainie.

– Pamiętajmy, że to nie jest tylko pomoc – to są także interesy. Chcemy robić takie interesy, które będą opłacalne i dla Polski, dla polskich firm, i dla Ukrainy, dla ukraińskich firm – dodał.

Polski prezydent wyraził też nadzieję, że Ukraina będzie się odbudowywała i będzie mogła wrócić do swojego normalnego funkcjonowania, zaś wojna zakończy się w ten sposób, że Rosja będzie musiała opuścić terytorium Ukrainy i oddać tereny, które obecnie okupuje.

Do tych słów odniosła się rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa. Zamieściła w wpis na Telegramie, w którym napisała, że polski prezydent „powiedział, że jego kraj chce z zyskiem robić interesy na Ukrainie”.

„Duda nazwał Ukrainę krajem ‘ogromnych możliwości z wielkimi perspektywami i ogromnymi zasobami naturalnymi” – napisała Zacharowa. Dodajmy, że według PAP pełna część tego cytatu brzmi: „[Ukraina-red.] przede wszystkim jest krajem o olbrzymich możliwościach, wielkiej perspektywie, także ogromnych zasobach naturalnych, w związku z czym jest to także kraj, z którym Polska po prostu chce robić interesy”.

W dalszej części wpisu, rzeczniczka MSZ dodała cytat Adolfa Hitlera w języku rosyjskim, bez żadnego komentarza. „Musimy zawsze wychodzić z tego [założenia – red.], że w pierwszej kolejności zadaniem tych narodów jest służenie naszej gospodarce. I dlatego musimy dążyć, kierując się interesami gospodarczymi, aby wszelkimi środkami wydobyć z okupowanych rosyjskich terytoriów wszystko, co się da”.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy, Andrzej Duda zaznaczył, że rozmowy w ramach Platformy Krymskiej dotyczą zasadniczo odzyskania Krymu przez Ukrainę. Podkreślił, że jego obecność w Kijowie w czasie, gdy Ukraina walczy przeciwko rosyjskiej agresji, ma dla Polaków i Bałtów „znaczenie niezwykle symboliczne”:

– (…) jest to dla nas także dzień protestu wobec wojny, protestu wobec rosyjskiego imperializm, który odżywa, czego najlepszym przykładem jest dzisiaj zmagająca się z rosyjską agresją i rosyjskim okrucieństwem Ukraina.

Duda zapewniał też o silnym wsparciu ze strony Polski i życzył Ukrainie zwycięstwa. – Dzisiaj bronicie wolności, bronicie nie tylko wolności i niepodległości Ukrainy, ale wierzę w to głęboko, bronicie także wolności i niepodległości wielu innych państw europejskich, o ile nie całej Europy, gdzie na zachodzie Europy zupełnie nie zdają sobie sprawy, co to znaczy rosyjska agresja, ludzie nie zdają sobie sprawy, co to znaczy rosyjski imperializm – mówił prezydent, zwracają się do Ukraińców.

Powiedział też, że rozmawiał z Zełenskim o polskim wsparciu militarnym i humanitarnym, a także o polskim udziale w odbudowie Ukrainy. Podziękował mu też „za ustawę, która w sposób szczególny ze strony ukraińskiej honoruje Polaków, przyznając specjalny status obywatelom polskim tutaj, na Ukrainie”, a także za „za wszystkie gesty przyjaźni, których ze strony ukraińskiej jest w ostatnim czasie wiele wobec Polski”.

– Wierzę w to głęboko, że Ukraina nie tylko się obroni, ale (…) że Ukraina zwycięży, że odzyska całość swoich ziem dzisiaj okupowanych przez Rosję, że Ukraina odbuduje się, także dzięki polskiemu wsparciu (…). Będzie jeszcze mocniejsza, będzie jeszcze silniejsza, a przede wszystkim jeszcze nowocześniejsza niż ta Ukraina, która została przez Rosjan i Rosję napadnięta. Wierzę w to, że napastnicy zostaną odparci (…) – mówił Andrzej Duda.

Dodajmy, że jak dotąd w oficjalnych źródła polskich i ukraińskich nie pojawiły się informacje, dotyczące jakiś rozmów na temat opracowywanego traktatu polsko-ukraińskiego.

Interia.pl / prezydent.pl / Telegram / Kresy.pl