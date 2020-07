Szef centralnego banku Ukrainy rezygnuje przez „presję polityczną”

Prezes centralnego banku Ukrainy Jakiw Smolij nieoczekiwanie złożył w środę rezygnację, powołując się na „systematyczną presję polityczną” na działalność banku i próby ograniczenia jego niezależności – poinformowała Agencja Prasowa Reuters.

Jeśli prezydent Wołodymyr Zełenski zaakceptuje rezygnację, decyzja może zniweczyć program pożyczek w wysokości 5 miliardów dolarów, który Ukraina uzgodniła w ubiegłym miesiącu z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w celu walki z gwałtownym załamaniem gospodarczym. Pożyczka jest uzależniona od tego, czy bank centralny będzie wolny od ingerencji politycznych.

Pod przywództwem Smolija Narodowy Bank Ukrainy (NBU) utrzymał swoją reputację wśród inwestorów jako szanowana instytucja, która obniżyła inflację do jednej cyfry, jednocześnie odrzucając wezwania do szybszych obniżek stóp procentowych.

Oczekuje się, że gospodarka Ukrainy skurczy się o około 5% w tym roku z powodu pandemii koronawirusa. Zarząd banku centralnego w osobnym oświadczeniu zapowiedział, że nadal będzie działał na rzecz utrzymania stabilności makrofinansowej. Wcześniej bank centralny skarżył się na presję, w tym na decyzję z 2016 roku o nacjonalizacji największego ukraińskiego pożyczkodawcy, PrivatBank.

„Złożyłem prezydentowi oświadczenie w sprawie rezygnacji. Ta decyzja została podjęta jako odpowiedź na systematyczną presję polityczną, która uniemożliwiała wypełnienia moich obowiązków jako prezesa”- napisał Smolij na Twitterze. „Niech będzie to ostrzeżeniem dla prób podważających niezależność instytucjonalną banku centralnego”.

I’ve submitted my resignation appeal to the President. This decision has been taken as an answer to systematic political pressure that denied fulfillment of my duties as the Governor. Let it be a warning for attempts to undermine institutional independence of the central bank. pic.twitter.com/cFQuAlakrM

— Yakiv Smolii (@YSmolii) July 1, 2020