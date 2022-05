Ukraina potrzebuje 7 mld dol. miesięczne na pokrycie deficytu budżetowego

Według prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, jego państwo potrzebuje co miesiąc 7 mld dol. na pokrycie koniecznych wydatków z budżetu.

W czwartek podczas swojego zdalnego wystąpienia na oficjalnym wieczorze akcji dobroczynnej na rzecz Ukrainy „Brave Ukraine”, ukraiński prezydent Wołodymy Zełenski zwrócił się do Ukraińców i Brytyjczyków. Powiedział m.in., że co miesiąc Ukraina potrzebuje kilku miliardów dolarów, by pokryć swój deficyt budżetowy.

„Co miesiąc Ukraina potrzebuje do 7 mld dolarów na pokrycie deficytu w budżecie państwa” – powiedział Zełenski.

„Obliczono już ogólnie, że na odbudowę tego, co zrujnowała rosyjska armia, potrzeba ponad 600 mld dolarów” – dodał.

Wcześniej ukraiński minister finansów, Serhij Marczenko powiedział, że Ukraina szuka łącznie co najmniej 5 mld dol. na miesiąc w formie pomocy międzynarodowej na porycie wydatków państwa.

Ukraińskie media przypominają, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) utworzył specjalne konto administracyjne, przez które do budżetu Ukrainy co miesiąc trafia 5 mld dol., przeznaczonych na realizację zobowiązań socjalnych państwa względem swoich obywateli. Dotyczy to pomocy i świadczeń socjalnych i humanitarnych. Z kolei doradca prezydenta Ukrainy ds. gospodarczych, Ołeh Ustenko wyraził przekonanie, że państwa otrzymuje potrzebne finansowanie na pokrycie najważniejszych wydatków budżetowych. Według niego, to 7 mld dol. miesięcznie.

W kwietniu br. pisaliśmy, że według szacunków prezydenta Ukrainy „na już” kraj potrzebuje 50 mld dol. na usuwanie i naprawę zniszczeń wojennych. Ogółem szacuje się, że tegoroczny spadek PKB Ukrainy sięgnie 40–50 proc. W e-mailu, do którego dotarła „Rzeczpospolita”, resort kierowany Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych, pyta zarządy spółek Skarbu Państwa o wcześniejsze związki z Ukrainą, plany ewentualnych powojennych inwestycji w tym kraju, współpracę z partnerami z Ukrainy. Według „Rz”, Ministerstwo Aktywów Państwowych w ten sposób pyta spółki Skarbu Państwa o gotowość do udziału w procesie odbudowy Ukrainy po wojnie.

Unian / Kresy.pl