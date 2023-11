Wulkan wywołał stan wyjątkowy na Islandii

W związku a aktywnością wulkanniczną w regionie stolicy Islandii – Rejkiawiku władze tego państwa ogłosiły stan wyjątkowy i ewakuację części mieszkańców.

Miasto Grindavik na południowo-zachodnim wybrzeżu Islandii zostało ewakuowane w sobotę we wczesnych godzinach porannych po tym, jak magma przemieszczająca się pod skorupą ziemską spowodowała setki wstrząsów skorupy ziemskiej. Naukowcy uznali je za zapowiedź erupcji wulkanicznej, zrelacjonowała France24.

„Jesteśmy naprawdę zaniepokojeni o wszystkie domamy i infrastrukturę w okolicy” – powiedział agencji AFP Vidir Reynisson, szef islandzkiego wydziału ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Miasto – około 40 kilometrów na południowy-zachód od Reykjaviku – położone jest w pobliżu elektrowni geotermalnej Svartsengi, głównego dostawcy energii elektrycznej i wody dla 30 tys. mieszkańców półwyspu Rejkjanes, a także zbiornika słodkiej wody. Grindavik znajduje się także w pobliżu kurortu geotermalnego Blue Lagoon, popularnej miejscowości turystycznej, która została zamknięta na początku tego tygodnia ze względów bezpieczeństwa.

„Magma znajduje się obecnie na bardzo małej głębokości, więc spodziewamy się erupcji najpóźniej w ciągu kilku godzin, a najdłużej w ciągu kilku dni” – powiedział Reynisson. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem byłoby otwarcie szczeliny w ziemi w pobliżu Grindavik. „Mamy szczelinę o długości około 15 kilometrów i w każdym miejscu tej szczeliny widać, że może nastąpić erupcja” – powiedział Reynisson.

Erupcja na dnie oceanu może spowodować pojawienie się dużych chmur pyłu. „Nie jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale nie można go wykluczyć, gdyż koniec szczeliny sięga do morza” – powiedział Islandczyk.

Trzęsienia ziemi i wypiętrzenia gruntu spowodowane ciśnieniem magmy doprowadziły już do zniszczeć dróg i budynków w Grindavik i okolicach. Duże pęknięcie pojawiło się na polu golfowym Grindavik, czego zdjęcia szeroko udostępnia się na portlaach społecznościowych. Pojawiły się już zdjęcia wypływającej magmy.

Na Islandii czynne są 33 systemy wulkaniczne.