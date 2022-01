Wybuch wulkanu odciął pacyficzne wyspy od internetu [+VIDEO]

W sobotę doszło do erupcji podwodnego wulkanu znajdującego się niedaleko archipelagu Tonga w Polinezji.

Erupcja wulkanu podmorskiego Hunga Tonga nastąpiła w sobotę i miała dużą siłę. Jej obraz zarejestrowały satelity. Wybuch był na tyle silny, że uszkodził podwodny kabel telekomunikacyjny łączący wyspy Tonga z Fidżi znajdujący się 30 km od miejsca erupcji. Kabel ten zapewnia wyspiarskiemu królestwu dostęp do internetu. Obecnie więc jego mieszkańcy nie mają dostępu do sieci, jak podała Wirtualna Polska.

(Video from Yesterday January 14, 2022)

This was the first eruption of the Hunga-Tonga Hunga-Ha’apai Volcano The First Day (Friday, January 14)

#volcano #Tonga #HungaTonga #HungaTongaHungaHaapai #underwater #volcano#Tsunami #Tonga #Oceania pic.twitter.com/YN9dLIl3VA

— Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 15, 2022