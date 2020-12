Szwedzki parlament zwiększył o 40% wydatki na obronę i dopuścił wejście Szwecji do NATO

Szwedzki parlament zatwierdził we wtorek 40-procentowe zwiększenie budżetu obronnego na lata 2021-2025. Opowiedział się też za wpisaniem do narodowej strategii bezpieczeństwa opcji wstąpienia Szwecji do NATO.

Jak podaje agencja Associated Press, szwedzki parlament, Riksdag, zatwierdził we wtorek największą podwyżkę wydatków na obronę od 70 lat, podnosząc roczny budżet obronny do 2025 roku do 89 miliardów koron (10,6 miliarda dolarów). Propozycję wysuniętą przez rząd mniejszościowy poparły dwie partie opozycyjne.

Minister obrony Peter Hultquist w rozmowie z AP jako przyczynę zwiększenia wydatków na obronność wskazał zagrożenie stwarzane przez Rosję. „Widzimy nowe środowisko bezpieczeństwa i że oni są gotowi użyć siły militarnej również do realizacji celów politycznych” – powiedział Hultquist. Minister w zwrócił m.in. uwagę na modernizację rosyjskich zdolności wojskowych, przeprowadzanie przez Rosjan złożonych ćwiczeń wojskowych oraz na ich aktywność w Arktyce i na Morzu Bałtyckim.

Szwedzki plan przewiduje zwiększenie sił zbrojnych do 2030 roku z obecnych 55 tysięcy do 90 tysięcy żołnierzy. Marynarka wojenna otrzyma nowy sprzęt, w tym piąty okręt podwodny i ulepszone uzbrojenie. Szwecja chce również zwiększyć swoją zdolność do zapobiegania cyberzagrożeniom.

Według AP Szwecja przeznacza obecnie na obronność 1,1% swojego PKB.

Szwedzki parlament zdecydował również we wtorek, że neutralna Szwecja, podobnie jak sąsiednia Finlandia, powinna dopuścić możliwość przystąpienia do NATO. Tak zwana „opcja NATO” nie oznacza, że ​​Szwecja starałaby się o członkostwo w Sojuszu, ale raczej, że pozostawiłaby sobie taką możliwość ze względów bezpieczeństwa. Jak podaje Polsat News, posłowie Riksdagu zobowiązali rząd do wpisania „opcji NATO” do strategii bezpieczeństwa. Propozycję przeforsowały partie opozycyjne: liberalno-konserwatywna Umiarkowana Partia Koalicyjna, Chrześcijańscy Demokraci, prawicowi Szwedzcy Demokraci a także współpracujące z socjaldemokratycznym rządem Partia Centrum oraz Liberałowie. Wywołało to krytykę minister spraw zagranicznych Szwecji Ann Linde. „Spekulacje na temat udziału Szwecji w NATO nie są dobre dla naszego społeczeństwa” – powiedziała Linde odnosząc się do artykułów prasowych na ten temat.

