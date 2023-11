Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zamierza ograniczyć funkcjonowanie punktów kontrolnych na granicy z Rosją. W perspektywie jest ich zamknięcie części z nich.

“MSW przygotowuje projekt, zgodnie z którą przejścia graniczne [z Rosją] zostaną zamknięte lub ich praca zostanie ograniczona. Obecne przepisy na to pozwalają” – wyjaśniła minister spraw wewnętrznych Finlandii Mari Rantanen. Jak relacjonuje rosyjska agencja informacyjna Rantanen stwierdziła, że fińskie władze mogą podjąć taką decyzję ze względu na niekontrolowany napływ migrantów z Rosji, wśród których znajdują się obywatele Somalii, Jemenu, Syrii i innych krajów. Według niej Helsinki i Moskwa prowadziły rozmowy na ten temat, ale nie przyniosło to „pożądanego rezultatu” w ocenie Finów.



Finlandia ma najdłuższą granicę z Rosją spośród wszystkich państw Unii Europejskiej i NATO. Ma ona długość 1340 kilometrów. O sytuacji na niej wypowiedział się także premier Finlandii Petteri Orpo. Rosja zmieniła swoje zachowanie i pozwala tym osobom [migrantom] na przekraczanie granicy bez dokumentów. To właśnie z powodu tej zmiany rozpoczęto ścisły monitoring i przygotowania. Teraz wszystko zależy to się rozwinie. W razie potrzeby możemy zareagować bardzo szybko. Chcemy zagwarantować bezpieczeństwo granic Finlandii” – zacytowała RIA Nowosti.

Nasz portal zrelacjonował już we wtorek informację fińskiego nadawcy publicznego, że od sierpnia br. 91 osób nieposiadających wymaganych dokumentów próbowało przekroczyć wschodnią granicę z Finlandią. Dla Finów to poziom, który określają jako zwiększony nacisk nielegalnych migrantów na granicę. Tylko poniedziałek do fińskich przejść granicznych dotarło z Rosji ponad 20 osób bez odpowiednich dokumentów, a w ciągu całego poprzedniego tygodnia takich osób było ok. 30. Pochodziły głównie z Iraku, Syrii, Jemenu czy Somalii.

W okresie styczeń-wrzesień bieżącego roku o azyl w Finlandii wnioskowało 3,2 tys. imigrantów.

Także zastępca komendanta jednostki straży granicznej w połduniowo-wschdniej Finlandii, Jukka Lukkari dostrzegł w tym zmianę zachowania rosyjskich służb wobec tego procederu.

Na początku lipca Finlandia zaostrzyła ograniczenia wjazdu dla rosyjskich właścicieli nieruchomości na terytorium tego państwa. Agencja twierdzi, że dokonywanie płatności bankowych z Rosji jest niezwykle trudne, co ma uniemożliwiać jej mieszkańcom opłacenie rachunków i podatków wystawianych w Finlandii.



