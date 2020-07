W irańskim mieście doszło do wybuchu cystern z paliwem [+VIDEO]

W irańskim mieście Dolatabad doszło do eksplozji kilku cystern z paliwem. Incydent wpisuje się w całą serię wybuchów w irańskich instalacjach przemysłowych do jakich doszło w ostatnich tygodniach.

Jak podała saudyjska telewizja Al Arabiya w Dolatabadzie doszło we wtorek do wybuchu sześciu cystern z paliwem. Wybuch objął sąsiednie zaparkowane samochody i łącznie zniszczeniu uległo co najmniej 30 pojazdów. Jak twierdzi irańska agencja informacyjna ISNA na parkingu doszło do „dużego pożaru”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Całe szczęście nie mamy żadnych strat ludzkich w tym wypadku i tylko kilka osób zostało rannych” – powiedział Kejwan Maleki, szef departamentu pożarnictwa we władzach regionu Kermanszach, w którym znajduje się Dolatabad. Maleki nie podał jaka była przyczyna wybuchu cystern z paliwem. Jak stwierdził jest to ciągle przedmiotem postępowania wyjaśniającego.

Watch: Several fuel tankers explode in an industrial park in western #Iran causing a major fire in the area damaging 30 vehicles, according to local media reports.https://t.co/TeA1eFja51 pic.twitter.com/lK5LZxr4Sl — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 28, 2020

Wtorkowy wybuch to kolejny z tego rodzaju incydentów w Iranie w ostatnich tygodniach. Na początku lipca w irańskim ośrodku jądrowym w Natanz doszło do tajemniczego pożaru, który irańskie władze nazwały „incydentem”. Nieznana grupa pod nazwą „Gepardy Ojczyzny” twierdziła wówczas, że dokonała tam aktu sabotażu. Irańskie nie wykluczyły, że do pożaru mogło dojść na skutek cyberataku. Tydzień wcześniej doszło do wybuchu magazynu gazu w stolicy kraju Teheranie. Z kolei 19 lipca doszło do wybuchu w elektrowni pod miastem Isfahan.

english.alarabiya.net/kresy.pl