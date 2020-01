Parlament Iranu uznał Pentagon za organizację terrorystyczną

Irańscy parlamentarzyści opowiedzieli się we wtorek za uznaniem Pentagonu i całej amerykańskiej armii za organizację terrorystyczną. Decyzja zapadła jednogłośnie.

Jak podała TVP Info, była to odpowiedź irańskiego parlamentu na zabicie przez Amerykanów gen. Kasema Sulejmaniego, dowódcy elitarnych Brygad Al-Kuds Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Projekt został podpisany przez 206 deputowanych, w tym przez członków prezydium parlamentu.

Według agencji IRNA ustawa już wcześniej określała Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (US Central Command, Centcom) mianem organizacji terrorystycznej, jednak we wtorek irańscy parlamentarzyści znowelizowali ją w ten sposób, że określenie to odnosi się teraz do całego Departamentu Obrony USA i podmiotów z nim związanych.

Irański parlament uznał także wszystkich dowódców oraz personel USA zaangażowany w zabicie gen. Sulejmaniego za terrorystów.

Ustawa przewiduje ponadto przekazanie Brygadom Al-Kuds Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej 200 mln euro. Według przewodniczącego parlamentu Alego Larijaniego kwot ta zostanie wypłacona do końca bieżącego roku (według kalendarza perskiego do 19 marca 2020 roku).

Przypomnijmy, że w nocy z czwartku na piątek Amerykanie dokonali ataku w rejonie lotniska w Bagdadzie, zabijając m.in. gen. Kasema Sulejmaniego, a także Abu Mahdi al-Muhandisa, wicedowódcę Ludowych Sił Mobilizacyjnych, czyli szyickiej, irackiej milicji. Zamach przeprowadzono na polecenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Atak nastąpił dwa dni po tym, jak proirańscy szyiccy demonstranci wtargnęli do ambasady USA w Bagdadzie. Stany Zjednoczone odpowiedzialnością za naruszenie immunitetu placówki obciążyły władze Iranu. Gen. Sulejmani był postrzegany przez wielu jako drugi najpotężniejszy człowiek w Iranie, po ajatollahu Chamenei. Po zabójstwie generała premier Iraku Adel Abdul Mahdi powiedział, że Sulejmani przybył do irackiej stolicy na jego zaproszenie i był oficjalnym gościem irackiego rządu.

Kresy.pl / TVP Info / Tasnim / IRNA