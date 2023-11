Organizacja Współpracy Islamskiej potępiła Izrael – chce postępowania MIędzynarodowego Trybunału Karnego

Na szczycie Organizacji Współpracy Islamskiej w saudyjskim Rijadzie przywódcy państw członkowskich zdecydowanie potępili izraelską operację wojskową w Strefie Gazy, żądając jej natychmiastowego wstrzymania.

„Potępiamy izraelską agresję przeciwko Strefie Gazy i zbrodnie wojenne, a także barbarzyńskie, nieludzkie i brutalne masakry popełnione przez kolonialny rząd okupacyjny przeciwko Strefie Gazy i narodowi palestyńskiemu na okupowanym Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie. Żądamy natychmiastowego zakończenia tej agresji” – czytamy w końcowej rezolucji szczytu, jaką przytoczyła w niedzielę agencja informacyjna Interfax.

Przywódcy OWI podkreślili, że ​​„warunkiem pokoju z Izraelem i ustanowienia normalnych stosunków jest zakończenie okupacji przez niego wszystkich terytoriów palestyńskich i arabskich”. Oznacza to w szczególności „utworzenie niepodległego, w pełni suwerennego państwa palestyńskiego opartego na granicach z dnia 4 czerwca 1967 r., ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie”, a także przywrócenie niezbywalnych praw narodu palestyńskiego, w tym prawa do samostanowienia zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1948 r.

Na szczycie OWI stwierdzono, że społeczność międzynarodowa musi rozpocząć „poważny proces pokojowy w celu osiągnięcia rozwiązania w postaci dwóch państw, które będzie realizować wszystkie uzasadnione prawa narodu palestyńskiego”.

Zgromadzeni przywódcy określili Organizację Wyzwolenia Palestyny ​​jedynym prawowitym przedstawicielem narodu palestyńskiego i wezwali wszystkie palestyńskie frakcje i partie do zjednoczenia się pod jej auspicjami, co jest wyrazem zdystansowania się od Hamasu, który nie wchodzi w skład OWP.

W rezolucji określono także wymóg zakończenia oblężenia Strefy Gazy i zapewnienia natychmiastowego, niezakłóconego dostarczania pomocy humanitarnej dla palestyńskiej eksklawy. Ponadto państwa OWI wezwali wszystkie kraje, aby „zaprzestały eksportu broni i amunicji do władz okupacyjnych [Izraela], które są wykorzystywane przez ich armię i terrorystycznych osadników do zabijania narodu palestyńskiego i niszczenia jego domów, szpitali, szkół, meczetów i kościołów.”

Zdecydowanie sprzeciwiły się także „próbom przesiedlenia, deportacji lub wydalenia narodu palestyńskiego, czy to w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu, w tym Jerozolimie, czy poza ich terytoriami w jakimkolwiek kierunku”, zauważając, że próby te stanowią zbrodnię wojenną. „Wzywamy prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego do zakończenia śledztwa w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości popełnionych przez Izrael przeciwko narodowi palestyńskiemu na wszystkich okupowanych terytoriach palestyńskich, w tym we Wschodniej Jerozolimie” – można przeczytać w rezolucji.

Organizacja Współpracy Islamskiej składa się z 57 państw islamskich, nie tylko arabskich, ale też Iranu, Pakistanu, Afganistanu, poradzieckich państw Azji Środkowej oraz muzułmańskich państw Azji Południowo-Wschodniej. Niedawno została skrytykowana przez prezydenta Turcji Recepa Tayipa Erdogana za bierność w sprawie palestyńskiej.

