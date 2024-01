Hekatomba w Iranie – terroryści uderzyli niedaleko mogiły zabitego przez Amerykanów dowódcy

Ponad stu ludzi zginęło w wybuchu dwóch bomb w Kermanie. Pierwsza eksplodowała niedaleko grobu gen. Kasima Solejmaniego, dowódcy sił specjalnych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiego zabitego w 2020 r. przez Amerykanów.

Irańska telewizja PressTV podkreśla, że do krwawego zamachu doszło w czwartą rocznicę zabicia Solejmaniego. Irańskie służby podają, że na skutek środowych wybuchów dwóch ładunków śmierć poniosło co najmniej 103 ludzi, a 188 kolejnych zostało rannych. Według agencji IRNA pierwsza bomba eksplodowała około 700 metrów od grobu Solejmaniego, o 14:50 czasu lokalnego. Druga została odpalona dziesięć minut później, w odległości około kilometra.

#Iran | Footage from the moment of a terrorist explosion in Kerman.

Credit: @IranNuances pic.twitter.com/lS46CgLssh

— teleSUR English (@telesurenglish) January 3, 2024