Chamenei: Oś oporu zniweczyła kalkulacje USA

Najwyższy przywódca Iranu Sejid Ali Chamenei pochwalił antyizraelskie operacje prowadzone przez przez organizacje arabskie w Palestynie, Libanie i Jemenie.

Najwyższy przywódca Iranu (rahbar) wystąpił z przemówieniem w związku dniem perskiego nowego roku. Działania Hamasu, Hezbollahu, Ansarullahu, ale też zbrojnych organizacji szyitów w Iraku, Chamenei określił jako działanie “osi oporu”. Uznał jednak, że jej działania uderzyło nie tylko w Izrael, ale też zniweczyło kalkulacje polityczne Stanów Zjednoczonych wobec regionu “zachodniej Azji”, przytoczył portal eksportowej irańskiego telewizji PressTV. Chamenei ocenił, że Stany Zjednoczone nie mają innego dobrego wyjścia jak wycofać się z Bliskiego Wschodu.

Rahbar odrzucił zachodnie oskarżenia, że ​​Iran organizuje każdy akt walki w regionie, wyjaśniając, że choć Teheran wspiera ruchy walczące z Izraelem i podważające wpływy USA, to organizacje te działają samodzielnie.



Podkreślając trudną sytuację Palestyńczyków, ajatollah Chamenei powiedział, że żadna osoba posiadająca sumienie nie może milczeć w obliczu “ludobójczego ucisku” jaki Izraelczycy narzucili Strefie Gazy. Uznał zarazem, że USA wiele straciły, przynajmniej na swoje reputacji, udzielając tak dużego wsparcia Izraelowi po wybuchu wojny z Hamasem. Uznał, że nienawiść do Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie wzrosła “dziesięokrotnie”.



“Reżim syjonistyczny zostanie pokonany niezależnie od tego, czy wydostanie się z Gazy, czy nie” – uznał Chameni, który ocenił, iż Izrael jest obecnie nękany głębokimi podziałami wewnętrznymi, a wewnętrzne konflikty przyspieszają jego upadek. Mówiąc o okupacji Palestyny, irański najwyższy przywódca określił ją jako “wielką niesprawiedliwość”.

Ajatollah potępił obojętność niektórych zachodnich przywódców wobec sytuacji w Strefie Gazy i ich ciągłe wsparcie dla Izraela. „Zabija się ponad 30 tys. ludzi, od niemowląt, przez nastolatków, młodzież, osoby starsze, mężczyzn i kobiety, aż po pacjentów… Ich domy są niszczone – mówił Chamenei – Cywilizowany świat obserwuje i nie tylko zapobiega, ale je ułatwia”.

Chamenei odniósł się także do sankcji jakimi obłożyły jego kraj USA. Ogłosił, że próby “rozbicia gospodarki” Iranu nie przynoszą i przyniosą skutku, co uznał za zasługe mieszkańców kraju. Wezwał jednak współobywateli do mobilizacji na rzecz rozwoju ekonomicznego, zapowiedział jednocześnie wysiłki na rzecz nawiązywania nowych porozumień o współpracy gospodarczej z gotowymi na to państwami.

Przywódca powiedział, że przeciwnicy Iranu próbują zaszczepić w narodzie rozpacz, wyolbrzymiając wyzwania i minimalizując osiągnięcia. Ajatollah Chamenei podkreślił znaczenie utrzymywania nadziei i uznania “niezwykłego pasma sukcesów Iranu w obliczu takiej taktyki stosowanej przez wroga” – podała PressTV. Podkreślając kluczową rolę jedności narodowej, ajatollah Chamenei zaznaczył, że należy więcej pracować na rzecz wspierania solidarności między wszystkimi Irańczykami. Przywódca wezwał naród, aby powstrzymał się od propagowania wrogości i podziałów, a zamiast tego zjednoczył się w konfrontacji z wrogami Iranu.

W 2022 r. przez kraj przetoczyły się protesty uliczne feministek i liberałów stłumione przez władze. Wystąpili także eticzni separatyści.

presstv.ir/kresy.pl