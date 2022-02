U Łukaszenki powstaje rada ds. polityki historycznej. Ma się zająć m.in. „polską okupacją”

Przy administracji prezydenta Białorusi powstaje rada ds. polityki historycznej. Aleksandr Łukaszenko podpisał w tej sprawie odpowiedni dekret.

Jak podał w piątek białoruski portal Zerkalo.io, nieuznawany przez państwa zachodnie prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko podpisał dekret o utworzeniu Republikańskiej Rady Polityki Historycznej. Według służby prasowej Łukaszenki rada stanie się stałym organem do „realizacji jednolitej polityki państwa w dziedzinie pamięci historycznej”.

Rada ma m.in. określać strategię i cele polityki historycznej Białorusi, koordynować działania organów państwowych i innych organizacji w zakresie polityki historycznej, czy przygotowywać projekty aktów prawnych w ramach swojej kompetencji. Będzie miała prawo inicjowania nazewnictwa obiektów geograficznych i jego zmiany, upamiętniania poległych żołnierzy i znanych osobistości oraz koordynowania działalności wydawniczej. W szczególności będzie mogła wydawać rekomendacje „dotyczące zapobiegania i tłumienia naruszeń w zakresie zachowania pamięci historycznej”. Decyzje rady będą miały moc obowiązującą.

W skład rady mają wejść uczeni-humaniści, działacze społeczni, przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń społecznych, środowisk eksperckich i urzędnicy państwowi.

Kluczową rolę w pracach rady ma odgrywać Narodowa Akademia Nauk Białorusi, której powierzono organizacyjne, ekspercko-analityczne, naukowe i metodyczne wsparcie działań nowego ciała.

Zerkalo.io przypomniało, że Aleksandr Łukaszenko na jednym ze spotkań mówił o konieczności powołania do życia takiego ciała. Wskazywał na „niedopuszczalność” wyłącznie negatywnego spojrzenia na sowiecką spuściznę i zaproponował nazwanie okresu Rzeczypospolitej „okupacją białoruskiej ziemi przez Polaków”, podczas której doszło do próby „etnocydu Białorusinów”.

Jak podał nasz portal, przywódca Białorusi podpisał ustawę zakładającą odpowiedzialność karną zaprzeczających temu, że w latach 1941-1951 doszło do ludobójstwa Białorusinów.

Charakterystyczny jest przy tym przyjęty ustawowy okres, w jakim miało dochodzić do „ludobójstwa narodu białoruskiego” – do 1951 r. Po 1944 r. organa bezpieczeństwa BSRR walczyły już głównie z polskim podziemiem zbrojnym. Znaczące też, że ustawa odwołuje się do granic białoruskiej republiki sowieckiej także z okresu 1941-1945, kiedy to zgodnie z prawem ZSRR obejmowała ona też Podlasie z Białymstokiem.

